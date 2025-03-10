見證老台商與台青闖出天地　陳清莉：紅利政策歡迎台民眾來追夢

▲全國政協委員、台盟浙江省委會主委陳清莉分享在杭州多年涉台工作 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸十四屆全國政協三次會議今（10）日在北京人民大會堂閉幕，全國政協委員、台盟浙江省委會主委陳清莉談及在浙江涉台工作，特地提到一位台商老朋友、前杭州台商會長周鮑華，90年代西進發展，成家立業深耕大陸，杭州活躍民營經濟對他助力不少。陳清莉也提及，希望越來越多的台灣民眾到大陸發展，繼續追夢，大陸也會一如既往支持。

大陸全國政協今上午9點舉行閉幕式，會議前一小時，第三場「政協委員通道」集體採訪活動在人民大會堂中央大廳北側舉行。有記者向全國政協委員、台盟浙江省委會主委陳清莉提問，「您平時的工作會接觸到不少在浙江的台灣同胞，能和我們分享一下他們的故事嗎？您又怎麼看待兩岸融合發展的趨勢？」

陳清莉表示，由於工作原因，自己接觸到不少在大陸，特別是在浙江生活發展的台青和台商。他們在這裡創業、融入並安家。「我認識的一位台灣姑娘就是其中一員。」

陳清莉轉述這位台青故事說，「她通過2018年杭州市餘杭區推出的高層次人才引進計劃來到浙江，在杭州積極參與共同富裕示範區建設和鄉村振興實踐，還安了家、生了寶寶。」

「有一次，小余很開心地告訴我，她和大陸同胞一樣，也享有產假和生育津貼，並且榮獲了浙江省的『三八紅旗手』稱號。她說同等待遇讓她在大陸的生活充滿幸福感，事業也發展得越來越好。」陳清莉表示。

▲前杭州台商協會會長周鮑華 90年代西進深耕，在杭州成家立業30年。（圖／受訪者提供）

陳清莉提及，還有一位台商朋友周鮑華（「前」杭州台協會長周鮑華），上世紀90年代來杭州投資，在浙江生活了三十年，他的事業同樣發展得越來越好。

陳清莉指出，「在他眼中，浙江的民營經濟十分活躍。」在同等待遇政策的助力下，自己創業轉型的每一步都踩在了活躍的節奏點上。他說自己很幸運，成家和立業都在大陸同步完成，他和家人生活得很好。

陳清莉稱，在大陸，有許多像他們這樣的台灣同胞。隨著同等待遇政策的深入實施，兩岸融合發展新路的不斷探索，支持台灣同胞來大陸追夢、築夢、圓夢的政策紅利將會持續釋放，發展動力也將愈發強勁。「我們希望越來越多的台灣同胞把握好大陸難得的發展機遇，共同參與、體驗中國式現代化的萬千氣象，也希望越來越多的台灣同胞能夠成為中國式現代化的建設者、貢獻者和受益者。」

會後，陳清莉被媒體問及怎麼看到兩岸局勢發展，她聽聞後頻頻揮揮手，只說「謝謝！我們要開會了。」

▼陳清莉會後低調，沒有進一步接受訪問談兩岸發展與局勢 。（圖／記者任以芳攝）