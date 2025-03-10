甄子丹生氣！被追問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

記者任以芳／北京報導

大陸全國政協十四屆三次會議閉幕會今（10）日在北京人民大會堂舉行。日前大陸外長王毅指出台灣是中國台灣省，許多在陸發展的台灣藝人轉發微博，我陸委會表態擬開罰。大陸全國政協委員甄子丹今受訪時指出「統一是必須的！」現場爆氣對媒體說，不要挖坑給我們踩，你們出發點不好。

▲大陸全國兩會政協委員甄子丹。（圖／記者任以芳攝）

大陸全國政協今上午9點在北京人民大會堂舉行閉幕式，會議前，港區全國政協委員甄子丹依然是媒體追逐焦點。當聽到台媒追問，多位在陸發展的台灣藝人在微博轉發支持「中國台灣省」，可能遭到我陸委會開罰？

甄子丹突然皺起眉頭，反問，「怎麼老問這種問題？『統一』肯定是需要的，別再問這些，這個已經說過了。」

當媒體繼續追問，甄子丹有點生氣轉身要走，一邊說，「別再問故意去問這些，弄一些坑讓我們藝人踩進去，你們出發點不好。」接著快步離去，拒絕回應台灣相關問題。

▲大陸全國政協委員、知名香港男高音莫華倫。（圖／記者任以芳攝）

大陸全國政協委員、知名香港男高音莫華倫受訪時則說，「台灣這邊如果懲罰藝人，對我來說，藝人愛國是應該的，『統一』也是早晚的事，一定會統一。」

他也強調，「（台灣）藝人不要害怕有什麼政治迫害，因為中國非常大，世界非常大，全世界、全中國都可以拍電影，台灣只是一個小島，只是一個省，我也經常在台灣演出，所以不要害怕。」

大陸全國政協委員、大陸知名演員張凱麗剛開始也說，支持祖國統一是必須的。聽到媒體追問台灣藝人挺中可能被開罰，她立刻轉身，尷尬找人，之後再也沒有回應任何問題。

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▼大陸全國政協委員、大陸知名藝人張凱麗。（圖／記者任以芳攝）

▲台盟省委會主任委員、港澳台僑和外事委副主任陳清莉。（圖／記者任以芳攝）

另外，全國政協委員、台盟省委會主任委員、港澳台僑和外事委副主任陳清莉今（10）日出席全國政協十四屆三次會議第三場「委員通道」集體採訪活動。

會後，被問及怎麼看到台海局勢以及兩岸發展，陳清莉聽聞後頻頻揮揮手，只說「謝謝！我們要開會了。」

侯佩岑、歐陽娜娜、張韶涵等多名台灣藝人近日在微博發文，支持大陸外長王毅「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」。陸委會8日晚間發文表示，將檢視相關藝人的行為是否涉及和中共黨政軍合作，而有違反《兩岸條例》的情況，「部分藝人甘願成為中共對台統戰，消滅自己國家的棋子，在此给予最嚴厲的譴責！」