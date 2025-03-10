陸政協閉幕重申「中華兒女大團結」　王滬寧：發揮愛國統一戰線

記者任以芳／北京報導

大陸全國政協十四屆三次會議今（10）日在人民大會堂舉行閉幕會，包括常委會報告、政治決議等共四項議程幾乎全數通過。政協主席王滬寧發表講話也指出，要做好「四個凝聚」工作，切實發揮最廣泛愛國統一戰線組織的政治作用，不斷鞏固全國各族人民大團結，加強海內外中華兒女大團結。

▲十四屆全國政協今日表決四項議程幾乎全數通過 。（圖／記者任以芳攝）

大陸全國兩會（人大、政協）即將落幕，今10日上午9點全國政協十四屆三次會議在北京人民大會堂舉行閉幕式，應出席委員2154人，實到2082人，符合規定人數。現場一共審議四項議程，包括十四屆全國政協常務委員會工作報告的決議、提案工作情況報告的決議、案審查情況的報告、政治決議，幾乎全數通過。

審議工作通過後，政協主席王滬寧發表講話指出，十四屆全國政協委員會第三次會議，經過全體委員共同努力，圓滿完成各項議程。中共中央高度重視這次會議，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等黨和國家領導同志出席大會開幕會和閉幕會，看望委員並參加聯組討論，同委員們共商國是。

▲大陸全國政協主席王滬寧閉幕前談話重申，加強海內外中華兒女大團結 。（圖／記者任以芳攝）

王滬寧接著引述，總書記習近平在慶祝中國人民政治協商會議成立75週年大會上強調，「希望人民政協發揚優良傳統，牢記政治責任，堅持黨的領導、統一戰線、協商民主有機結合，充分發揮專門協商機構作用，為推進中國式現代化廣泛凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量。」

王滬寧表示，扎實做好「四個凝聚」工作，不斷提高政治協商、民主監督、參政議政水平，更好擔負起把中共中央決策部署和對人民政協工作要求落實下去、把海內外中華兒女智慧和力量凝聚起來的政治責任

關於「四個凝聚」工作，王滬寧進一步闡述，第一是要毫不動搖堅持中國共產黨的全面領導；第二是要緊緊圍繞推進中國式現代化履職盡責；第三是要切實發揮最廣泛愛國統一戰線組織的政治作用。不斷鞏固全國各族人民大團結，加強海內外中華兒女大團結；第四是要更好發揮人民政協作為社會主義協商民主重要渠道和專門協商機構作用。人民政協是各黨派團體和各族各界人士發揚民主、參與國是、團結合作的重要平台。

大陸全國政協十四屆三次會議於本月4日開幕，王滬寧作出約半小時政協報告，首先回顧2024年工作報告，關於涉台工作只提及「舉辦第七屆兩岸基層治理論壇、第十八屆河洛文化研討會」。

王滬寧展望2025工作任務僅指出，「越是形勢複雜，任務繁重，越需要團結一心，眾志成城，不斷鞏固全國各族人民大團結，築牢中華民族共同體意識，加強海內外中華兒女大團結。」相較去年涉台內容更少，也是近年政協工作報告十分少見情況。

▼ 大陸全國政協十四屆三次會議今日閉幕。（圖／記者任以芳攝）