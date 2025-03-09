花蓮農特產遠赴日本設專櫃！「熊本熊+花蓮朱鸝」快閃人氣爆棚

▲花蓮縣政府精選好釀產品赴日本開設為期3個月專櫃宣傳銷售。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為推廣花蓮農特產品並拓展國際市場，花蓮縣長徐榛蔚率領6家「花蓮好釀金醬獎」獲獎業者及10件精選好釀產品前往日本熊本，於AMU PLAZA熊本舉辦「3月6日至3月9日的快閃活動」及「為期3個月的花蓮專櫃」。透過台灣風味佳餚與釀造技藝，讓日本消費者透過品嚐與體驗，進一步認識花蓮農特產品，推向國際市場。

這次考察團特別邀請「特別團員」──花蓮縣吉祥物朱鸝，與熊本代表性吉祥物熊本熊（くまモン）及八代市日奈久的吉祥物「竹輪汪」合體演出，趣味十足的「くまモン體操」讓現場笑聲不斷，成功吸引大批日本民眾圍觀。

徐榛蔚表示，0403大地震期間，世界各地的友人紛紛伸出援手，特別是來自日本的朋友。花蓮依然美好，誠摯邀請大家來訪，親身體驗孕育於純淨環境的花蓮農產品。花蓮是全台有機耕種面積最大的城市，此次更將優質農產品帶來熊本，分享健康給日本友人。

參議員馬場成志表示，熊本與台灣交流密切，且有許多台灣人旅居熊本。隨著台積電（TSMC）在熊本設廠及「熊本-台灣」每日航班的開通，雙方互動日益頻繁，期待透過此次活動，讓更多熊本人認識花蓮，進一步促進觀光與經貿合作。

JR熊本公司社長永田史朗表示，感謝花蓮縣政府的物產合作，也感念台灣在過去多方面對熊本的支持。這次活動不僅推廣了花蓮農產品，也進一步深化兩地友誼，期待未來在農業、觀光等領域有更多合作契機。

▲花蓮吉祥物朱鸝與熊本代表性吉祥物熊本熊及八代市日奈久的吉祥物「竹輪汪」合體演出。

這場活動獲得當地政商界高度重視，包括日本參議院議員馬場成志、JR熊本公司社長永田史朗、熊本縣日台友好議員聯盟會長藤川隆夫、熊本知事辦公室國際局長川崎典靖、鶴屋百貨株式會社長福岡哲生、熊本市役所政策局長三島健一、星宇航空經理河津雄等貴賓親臨現場，共襄盛舉。

徐榛蔚特別邀請貴賓們品嚐花蓮特色伴手禮，以花蓮大理石塊冰磚加入蜜香紅茶氣泡飲，搭配獨特風味的蜜香紅茶爆米花，以及熊本縣精選的「熊紅草莓」禮盒，象徵花蓮與熊本的深厚情誼。美味佳餚不僅滿足味蕾，也讓彼此的友誼在甜美滋味中愈加深厚。

▲徐榛蔚特別邀請貴賓們品嚐花蓮特色伴手禮。

此外，活動透過料理見學課程，將花蓮獲獎醬料融入日本人熟悉的烹飪方式，搭配試吃互動，提升品牌知名度，也幫助業者突破傳統行銷界限，拓展市場合作機會。

花蓮縣政府持續推動特產國際行銷，去年於東京錦系町丸井百貨舉辦快閃活動，並成功登上日本最大群募平台Makuake。今年「花蓮好釀」醬料快閃活動更進一步擴展至九州熊本，開啟國際市場新篇章，讓世界品味花蓮的純淨美味，為在地農業創造更多發展契機。