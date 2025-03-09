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丟臉丟到國外！台灣遊客沖繩自駕遊　慘遭租車業者列入黑名單

▲▼日本，沖繩，沖繩縣，古宇利橋。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台灣民眾到沖繩自駕遊，弄壞車輛沒報警、也沒告訴業者，直接開溜。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

許多人出國遊玩時，會選擇租車自駕遊，如果出了車禍，務必第一時間報警。有台灣民眾2月下旬前往日本沖繩遊玩，期間租了車輛，造成車輛損壞卻刻意隱瞞，導致業者求償無門，這位民眾也因此成了日本租車業者的「黑名單」。

台北駐日經濟文化代表處那霸分處在臉書上發文指出，2月下旬，一位沖繩租車業者打電話詢問如何聯絡上一名台灣客人。該業者表示，這名台灣觀光客在還車時，車輛外觀看似正常，因此讓他離開，沒想到後續清潔車輛時，才發現車輛底盤有嚴重刮痕，但客人並未告知車輛損壞。

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業者試圖透過客人留下的LINE或電話號碼聯絡，但多次撥打電話，對方卻蓄意不接聽，甚至還將他封鎖。業者無奈之下，只好向台北駐日經濟文化代表處求助。

該代表處表示，駐外館處不便介入商業糾紛，建議業者依顧客留下的證件地址郵寄書面通知，盼望當事人接獲通知後與業者聯絡。業者表示如仍無法聯絡到客人，將採取法律行動，並不排除提出告訴。目前，該台灣觀光客已被列入租車業者黑名單。

代表處提醒，國人在沖繩租車時若發生車禍或車輛損毀，必須通知警方到場，並取得報案紀錄，讓租車業者能向保險公司申請理賠。日本修車費用昂貴，建議租車時加買足額保險，以免發生意外無力負擔賠償金。

 
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