吃草莓大福也出事！日本流行諾羅病毒「腹痛狂瀉」　吃完便當就暴斃

▲鳥取縣一間和菓子店生產的草莓大福，被驗出諾羅病毒。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

最近日本接連爆發多起與諾羅病毒相關的食物中毒案件！岐阜縣一間大型的便當製作公司，主要向鄰近的各個大型企業員工提供便當販售，豈料某男性在食用完後死亡，糞便驗出諾羅病毒，事後多達320人表示在吃完便當後出現身體不適。另外，鳥取縣一間和菓子店，則同樣有99人在吃完草莓大福後腹瀉、嘔吐。

根據日媒《產經新聞》，日本岐阜縣岐南町的一間大型便當製作公司「BAIPASU給食中心」，其製作的便當於2月25至27日販售給當地某大型企業，豈料一名40多歲的男性員工在食用完後出現身體不適，本月1日不幸因此死亡，男性所在的企業則於當天向保健所（衛生所）通報。

岐阜縣相關當局昨（7）日透露，從該名死亡男性的糞便中，抽驗出諾羅病毒，懷疑該名男性可能是食用完便當後因此感染，不過目前尚未能證實食物中毒與死亡之間是否存在因果關係。

岐阜縣也表示，該間便當製作公司主要向企業等提供便當，截至本月6日以前，包含上述男性死者，多達320人在吃完便當後出現下痢、嘔吐等食物中毒症狀，年齡遍及2至97歲，其中有7人住院治療，不過沒有出現其他重症患者。

▲日本岐阜縣一間便當公司生產的便當，被驗出諾羅病毒。（圖／翻攝自BAIPASU官網）

根據《日本海電視》，鳥取縣米子市尾高町一間和菓子店「清月」也傳出集體食物中毒的案件，多達99人在食用完該和菓子店的產品後，出現食物中毒的現象，其中23人在吃完草莓大福後開始出現腹痛、下痢等症狀，保健所派人前往查驗後，在草莓大福的紅豆餡驗出諾羅病毒。

至於其他76人，則是食用同間和菓子店所生產的「練切」（練り切り），同樣出現身體不適等症狀，該產品同樣也被驗出諾羅病毒。對此，相關當局祭出停止營業5天等懲處。

根據日媒《讀賣新聞》、《山陰放送》，鳥取縣米子市皆生溫泉的旅館「皆生松月」則同樣於2月25日至本月3日，有76名住宿旅客和旅館廚房工作人員出現腹痛、下痢、嘔吐、發燒等食物中毒症狀，保健所從8人的糞便驗出諾羅病毒，推測是飯店提供的日式早餐出問題。