　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

吃草莓大福也出事！日本流行諾羅病毒「腹痛狂瀉」　吃完便當就暴斃

▲▼大福,草莓大福。（示意圖／VCG）

▲鳥取縣一間和菓子店生產的草莓大福，被驗出諾羅病毒。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

最近日本接連爆發多起與諾羅病毒相關的食物中毒案件！岐阜縣一間大型的便當製作公司，主要向鄰近的各個大型企業員工提供便當販售，豈料某男性在食用完後死亡，糞便驗出諾羅病毒，事後多達320人表示在吃完便當後出現身體不適。另外，鳥取縣一間和菓子店，則同樣有99人在吃完草莓大福後腹瀉、嘔吐。

根據日媒《產經新聞》，日本岐阜縣岐南町的一間大型便當製作公司「BAIPASU給食中心」，其製作的便當於2月25至27日販售給當地某大型企業，豈料一名40多歲的男性員工在食用完後出現身體不適，本月1日不幸因此死亡，男性所在的企業則於當天向保健所（衛生所）通報。

岐阜縣相關當局昨（7）日透露，從該名死亡男性的糞便中，抽驗出諾羅病毒，懷疑該名男性可能是食用完便當後因此感染，不過目前尚未能證實食物中毒與死亡之間是否存在因果關係。

岐阜縣也表示，該間便當製作公司主要向企業等提供便當，截至本月6日以前，包含上述男性死者，多達320人在吃完便當後出現下痢、嘔吐等食物中毒症狀，年齡遍及2至97歲，其中有7人住院治療，不過沒有出現其他重症患者。

▲▼日本岐阜縣一間便當公司生產的便當，被驗出諾羅病毒。（圖／翻攝自BAIPASU官網）

▲日本岐阜縣一間便當公司生產的便當，被驗出諾羅病毒。（圖／翻攝自BAIPASU官網）

根據《日本海電視》，鳥取縣米子市尾高町一間和菓子店「清月」也傳出集體食物中毒的案件，多達99人在食用完該和菓子店的產品後，出現食物中毒的現象，其中23人在吃完草莓大福後開始出現腹痛、下痢等症狀，保健所派人前往查驗後，在草莓大福的紅豆餡驗出諾羅病毒。

至於其他76人，則是食用同間和菓子店所生產的「練切」（練り切り），同樣出現身體不適等症狀，該產品同樣也被驗出諾羅病毒。對此，相關當局祭出停止營業5天等懲處。

根據日媒《讀賣新聞》、《山陰放送》，鳥取縣米子市皆生溫泉的旅館「皆生松月」則同樣於2月25日至本月3日，有76名住宿旅客和旅館廚房工作人員出現腹痛、下痢、嘔吐、發燒等食物中毒症狀，保健所從8人的糞便驗出諾羅病毒，推測是飯店提供的日式早餐出問題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
553 3 8762 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／11萬會員社團突遭關閉！　網崩潰：靈魂缺一塊
《難哄》台星紅了！「人在台灣」轉發：只有一個中國
雲云錄音檔曝光　疑技術長控遭董座移位監管：人之將死其言也善
下週可能有寒流！　「春寒料峭」再臨氣溫驟降
MLB官網MVP預測出爐！大谷翔平居次　大都會重砲最被看好
董座砍殺離職技術長　雲云科技發142字聲明：不勝唏噓

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

韓國旅遊有5件事不能做！搭公車禁止「手拿飲料」　台灣人超常犯

吃草莓大福也出事！日本流行諾羅病毒「腹痛狂瀉」　吃完便當就暴斃

川普再提「台灣偷晶片」態度軟化　改口反讚台積電：佩服他們

美國賤賣19.5萬枚比特幣　投資人估損5455億

川普：對加拿大乳品和木材徵稅　最快今天開始

Fed主席：川普經濟政策及影響存在高度不確定性

Fed降息不急、川普關稅之亂　美股創8月來最差表現

美財長：川普有信心任內習近平不會對台採取行動

俄又狂轟濫炸烏　川普對俄下通牒：開始談判吧，以免太遲謝謝！

川普最新專訪：關稅可能隨時間進一步調高

料理狂人巧遇安成宰　網友：好像我休假遇到主管XD

#SpaceX #星艦 第8次試射失敗 爆炸解體！ #佛州機場 急停飛

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

新北BMW過彎墜排水溝　32歲男駕駛送醫不治

薔薔遭控性騷..開撕：什麼心態！　反咬NanaQ「闖更衣室看我裸體」

#義美 發現「67元冷門美食」超驚喜！ #邊角料 愛好者：可遇不可求

比特犬「自開車窗」飛撲咬騎士！離奇畫面曝　飼主也傻眼

Threads流量王江莉錦爆紅　劉至翰被點名笑回：來佔有我～

高雄停車場火警！　轎車全面燃燒...1人驚險獲救

阿伯電動輪椅一路飆！　機車時速40「被超車」

韓國旅遊有5件事不能做！搭公車禁止「手拿飲料」　台灣人超常犯

吃草莓大福也出事！日本流行諾羅病毒「腹痛狂瀉」　吃完便當就暴斃

川普再提「台灣偷晶片」態度軟化　改口反讚台積電：佩服他們

美國賤賣19.5萬枚比特幣　投資人估損5455億

川普：對加拿大乳品和木材徵稅　最快今天開始

Fed主席：川普經濟政策及影響存在高度不確定性

Fed降息不急、川普關稅之亂　美股創8月來最差表現

美財長：川普有信心任內習近平不會對台採取行動

俄又狂轟濫炸烏　川普對俄下通牒：開始談判吧，以免太遲謝謝！

川普最新專訪：關稅可能隨時間進一步調高

嘉義中埔春嬉風鈴太熱門　野餐墊、紙箱占位超扯畫面曝

高雄民宅遭車衝撞「鐵門凹陷+蛋洗」警5hrs逮人　犯案原因曝

難搞痘痘想移除？皮膚科醫師3步還原水煮蛋肌

【周焦點】TOYOTA休旅大降31萬　特斯拉Model Y入手砍55萬　福特7人座

獨／11萬會員「制服絕對領域」突遭關閉　網崩潰喊：靈魂缺一塊

直擊台北市中心「神秘小島」　阿伯10萬買5百坪地圓小農夢

韓國旅遊有5件事不能做！搭公車禁止「手拿飲料」　台灣人超常犯

大谷翔平暫停牛棚練投！羅伯斯：更謹慎推進

詐騙新招「LINE視訊報案」國台語都通　律師傳授1句話破解

兩會觀察／王毅談中日「罕見」點名台灣　劃清「紅線」記取歷史教訓

周曉涵與王大陸上個月才聚餐　曝他暖男行徑「關心生理期」幫叫外送

國際熱門新聞

抓到尪「下身失蹤」和小三車震　畫面爆紅

再提「台灣偷晶片」　川普改口反讚台積電

台女在日機場遭「捏奶頭」！27歲男安檢員被逮

他批美賤賣19.5萬比特幣　損失5455億

Stanley召回2款保溫杯　台灣消費者也能換

俄狂轟烏　川普喊話：開始談判吧謝謝

川普：關稅可能隨時間再調高

女乘客美到「被機師告白」！

女優直播如廁！鏡頭一歪　下體整片走光

美財長：川普自信任內習不會對台動武

特斯拉宣布　日本2車款月底停產

荷蘭呼籲民眾準備72小時緊急避難包

Fed降息不急、川普關稅之亂　美股創8月來最差表現

男嬰出生7天割包皮　醫失誤只能整根切掉

更多熱門

相關新聞

特斯拉宣布　日本2車款月底停產

特斯拉宣布　日本2車款月底停產

特斯拉日本官方帳號6日宣布，日本的Model S及Model X即將在3月31日停產，4月1日之後只銷售庫存或是中古車，不再接受新訂單。這也代表特斯拉正式宣告退出日本高階電動汽車市場。

台女在日機場遭「捏奶頭」！27歲男安檢員被逮

台女在日機場遭「捏奶頭」！27歲男安檢員被逮

日本「千萬別買1飲品」！一票人點頭：喝過一次嚇到

日本「千萬別買1飲品」！一票人點頭：喝過一次嚇到

即／尹錫悅獲釋！法院同意「撤銷羈押聲請」

即／尹錫悅獲釋！法院同意「撤銷羈押聲請」

南韓戰機「誤擊民宅」爆炸畫面曝光

南韓戰機「誤擊民宅」爆炸畫面曝光

關鍵字：

日韓要聞諾羅病毒日本草莓大福便當岐阜縣鳥取縣

讀者迴響

熱門新聞

即／雲云科技技術長要離職　慘遭董事長曾志新砍頸身亡

即／雲云技術長被殺　妻做完筆錄沉默離開

才微笑謝技術長！負責人轉身怒砍死他

烘爐地聽見詭異女聲！翁回：等你很久

遭董事長砍死！技術長是建中、台大學霸

談離職被殺！雲云技術長生前離職文曝光

NanaQ深夜再發聲揭小時候遭性侵陰影

韓款包包標錯價「下殺1折」　她狂下單30個

NanaQ發片反擊了！

董事長砍死技術長！雲云科技曾獲產業創新獎

3、4月「4生肖」運勢超旺！　貴人多、賺錢勢頭強勁

董座砍殺離職技術長　雲云科技發142字聲明

派翠克神模仿GD新歌「釣出本尊按讚」　被認證爽喊：以為在做夢！

抓到尪「下身失蹤」和小三車震　畫面爆紅

再提「台灣偷晶片」　川普改口反讚台積電

更多

最夯影音

更多

料理狂人巧遇安成宰　網友：好像我休假遇到主管XD

#SpaceX #星艦 第8次試射失敗 爆炸解體！ #佛州機場 急停飛

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

新北BMW過彎墜排水溝　32歲男駕駛送醫不治

薔薔遭控性騷..開撕：什麼心態！　反咬NanaQ「闖更衣室看我裸體」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面