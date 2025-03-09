調查局長陳白立職籃開球　號召上千熱血球迷共同打詐

▲法務部調查局局長陳白立到新北市新莊體育館參籃球隊球賽開球儀式。（圖／記者黃哲民翻攝，下同）

記者黃哲民、郭玗潔／新北報導

法務部調查局局長陳白立應邀於昨(8)日下午到新北市新莊體育館參加「新北中信特攻」籃球隊主場，出戰「台啤永豐雲豹」籃球隊球賽開球儀式，並擔任開球嘉賓，現場有上千位熱血球迷觀看比賽，調查局號召熱血球迷一同加入「打詐」及「反毒」行列，共同守護國人財產安全與身體健康。

新北市調查處也於新莊體育館內設置形象宣導攤位，調查局特別派出Q版吉祥物「查查」吸引熱血球迷目光，透過有獎徵答及追蹤調查局臉書互動按讚的方式，告訴大家如何防詐及反毒，只要答對相關題目，即可獲得精美禮品，藉此讓球迷瞭解調查局守護國家安全、維護社會安定的核心價值，現場氣氛熱烈，球迷非常踴躍參與。

陳白立在開球儀式致詞時強調，詐騙及毒品危害民眾的財產安全與身體健康，為宣示政府打擊詐騙、檢肅毒品的決心，強化民眾打詐、反毒的觀念，調查局將與大家一起「打詐」、「反毒」，共同建構美好安定的家園。

陳白立指出，籃球是集合專業、技巧、凝聚團隊合作的比賽，本局也是講求合作、紀律、專

業及效率的團隊，未來在肅貪、反毒、打擊詐騙及維護國家安全、保障民眾福祉方面將持續努力。