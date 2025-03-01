「假投資真抵押」不動產詐騙日增　地政所、地政士加入打詐隊

▲「警政&地政 南投防詐聯繫群組」創群首日即攔阻900萬。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

82歲周姓婦人日前前往南投地政事務所設定房屋抵押，欲借貸900萬元，地政所發現有異狀而透過首日建立的防詐群組通報警方；員警到場發現婦人已受詐騙集團的假投資詐術誆騙，立即向其進行反詐宣導，成功阻止周婦血汗錢流入不法份子口袋。

縣政府指出，針對近來假投資詐欺議題，內政部警政署與地政司月前曾邀請各地政公會一起研商「假投資真抵押地詐欺」，從提醒民眾注意提前申請「地籍異動即時通」，到如何預防遭詐，以及檢舉不法集團，讓全國地政士加入反詐行列；並由刑事警察局製作「抵押借貸關懷提問卡」，提供全國地政機關及地政公會使用，也已要求全國地政事務所加強與地區刑事單位建立「檢舉與合作管道」，密切聯繫。



其中在地政機關處理高風險抵押權設定案件時，建議防詐機制有：（1）登記機關對於私人設定等高風險案件，應視情況進行關懷提問；（2）若發現可疑案件或人士，應通知轄區警察到場協助關懷提問及查處機制（如LINE群組、電子郵件或電話）；（3）延長處理時限，建議各地方政府延長高風險案件的處理時限，讓所有權人有足夠時間審慎考量；聯繫通報機制，地政機關與警察局應建立橫向聯繫通報內政部已發函請警政署協調各地警察局配合；宣導防詐資源，請警政署刑事警察局提供防範不動產詐騙的宣導 影片或圖卡電子檔，供登記機關協助宣導使用。



刑警局呼籲，須委託代辦過戶時，應委託有執照的專業人員代辦，保障交易安全，經他人介紹之貸款公司應確認具備合法資格，貸款公司也不可能到府收款或面交收款，若發現自己可能成為詐騙受害者，請立即撥打165反詐騙專線求證，或前往最近派出所報案；縣府表示，仍會積極配合中央政策，以民眾需求為出發點，在確保地籍資料正確及不動產交易安全的原則下，持續精進跨域便民服務，簡化作業流程，更貼近民眾需求。