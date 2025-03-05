調查局18幹部異動　辦「中資來台挖角竊密」她擢升處站主任

▲法務部調查局外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

法務部調查局今（5日）發布2025年調查（工作）站主任、簡任秘書、專門委員及簡任督察共18人職務異動名單，曾2度在處、站與現任局長陳白立共事的國家安全維護處科長黃馨慧，升任台北市調查處機動工作站主任，是同期同學首位處站主任，長期從事肅貪工作的經濟犯罪防制處科長袁道民，升任台北市調查處松山調查站主任，均訂於下周一（3月10日）生效。

黃馨慧為調查班39期結業，先前任職台北市調查處中山調查站調查官，時任站主任為陳白立，前年（2023年）4月，黃升任國家安全維護處國安管理科長，時任處長也是陳白立，黃本次獲拔擢成為同學中首位處站主任，代表她工作能力與表現深受肯定，尤其偵辦中資來台挖角高科技人才竊密案，更取得亮眼成績。

袁道民出身前台北縣調查站（今新北市調查處），長期從事肅貪工作，曾辦過2010年高院法官涉貪的「正己專案」、2011年衛生署（今衛生福利部）署立醫院採購弊案，2022年從新北處重新調查站副主任升任經濟犯罪防制處企業肅貪科長，任內多次整合金融掃黑績效，並協助宣導企業強化保護營業祕密等事項。

此外，新北市調查處國家安全維護及保防科長余俊璉，升任調查局幹部訓練所簡任秘書，她先前曾任幹訓所科員，並在國家安全維護處擔任科長時，跟隨時任處長、後來轉任新北處長的張育瑞，同為國安系統專才。

完整調動名單如下：

一、經濟犯罪防制處企業肅貪科科長袁道民陞任臺北市調查處松山調查站主任。

二、國內安全調查處安全情勢科科長梁世明陞任臺北市調查處政經調查站主任。

三、國際事務處駐外管理科科長李青憲陞任臺北市調查處外事調查站主任。

四、國家安全維護處國安管理科科長黃馨慧陞任臺北市調查處機動工作站主任。

五、幹部訓練所教務組組長莊長遠陞任桃園市調查處桃園調查站主任。

六、資通安全處資料管理科科長王于源陞任臺南市調查處新營調查站主任。

七、人事室考核給與科科長簡宏璋陞任人事室簡任秘書。

八、新北市調查處國家安全維護及保防科科長余俊璉陞任幹部訓練所簡任秘書。

九、高雄市調查處資通安全科科長林家舜陞任航業調查處簡任秘書。

十、兩岸情勢研析處大陸研析科科長耿萬隆陞任國際事務處專門委員。

十一、督察處臺南市駐區督察侯集仁調任高雄市調查處專門委員。

十二、主計室審核執行科科長葉仁傑陞任督察處局本部（二）駐區督察。

十三、督察處督察科科長武漢卿陞任督察處新北市（二）駐區督察。

十四、督察處屏東縣駐區督察黃增雄調任臺南市駐區督察。

十五、保防處綜合協處科科長郭正毅陞任督察處高雄市（二）駐區督察。

十六、督察處臺東縣駐區督察林傳福調任督察處屏東縣駐區督察。

十七、新北市調查處國內安全調查及諮詢科科長林俊宏陞任督察處宜蘭縣駐區督察。

十八、總務處工務科科長劉得榮陞任督察處花蓮縣駐區督察。