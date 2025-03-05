以國家戰略行動培養人才　陸教長：DeepSeek是教改和發展重大機遇

▲大陸教育部長懷進鵬。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸2025全國兩會於4日和5日先後舉行開幕式，在人大開幕式結束後，緊接著登場的便是「部長通道」，由大陸國務院內的部會首長接受媒體詢問，闡述該年政務規劃及執行方向。大陸教育部長懷進鵬表示，目前約有近60%的高中生是在縣級中學就學，「今（2025）年要推出國家縣中振興行動計劃。」

▲DeepSeek逐漸在大陸各領域被廣泛使用。（圖／路透）

至於在新科技的推動上，前陣子橫空出世的AI大模型DeepSeek逐漸在大陸各領域廣泛應用，在教育方面，懷進鵬認為，DeepSeek和機器人從一個方面來說，也是中國科技創新和人才培養的效果，然而，它也向我們提出了面對重大科技變化和產業變革，我們的教育如何應對，「歷史上每一次重大科技革命和產業變革都對社會提出了特別重要的需求，尤其是對教育，所以它也是教育改革和發展的重大機遇。」

懷進鵬強調，大陸教育部將於2025年推出國家戰略行動，一方面從基礎學科結合科學規律和科學範式培養人才，並加大基礎學科人才培養，以數學、計算機這樣既有基礎，又有國家戰略需求的領域，推進核心課程、核心創新能力、核心師資能力和核心教材的建設。

此外，懷進鵬提到，在國家戰略資訊技術發展上，推動新興學科和交叉學科的人才培養，藉著科技轉型、產業變革的規律使其更加強化，「比如人工智能生物技術，新能源、新材料等諸多領域加快佈局。」

至於學科優化方面，懷進鵬指出，將適度增強新的學科，推進「雙一流」高校本科擴容，大力提升職業教育水平，「職業教育為我們國家的現代產業、現代製造業做出了相當的貢獻，這個領域的70%人才是來自職業教育的培養，對國家現代化建設和教育發展做出很大貢獻。」