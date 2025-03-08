企業善心匯聚500萬助學金！　雲林家扶383位學生受惠

▲雲林家扶中心113學年度第二學期助學金頒獎典禮今日溫暖舉行。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／雲林報導

「教育是一把改變命運的鑰匙，而助學金則是推動孩子們勇敢向前的重要助力。」雲林家扶中心113學年度第二學期助學金頒獎典禮今（8）日溫暖舉行，縣長張麗善親自到場向所有努力不懈的學子們表達祝福，並感謝感恩聖人基金會陳宗賢執行長與助學人們慷慨捐贈60萬元助學金，為孩子們點亮希望之光。

典禮中特別安排服裝設計展演，由實踐大學服飾設計與經營學系許同學展示學習成果，以設計作品展現對夢想的堅持，詮釋努力與才華結合的美好。此外，來自樹德科大表演藝術系曾同學的求學分享，也讓在場貴賓與同學深受啟發，體現了「知識改變命運」的力量。

縣長張麗善表示，教育是翻轉人生最重要的力量，非常感謝家扶中心長期致力於扶助經濟困難的家庭與兒少，透過家扶中心的努力與社會各界的支持，提供經濟補助、教育輔導、心理支持等全方位協助，幫助孩子們克服困境，勇敢追夢。期盼獲獎學子珍惜這份愛心，未來亦能將這份溫暖傳承下去。

雲林家扶陳燦勳主委感謝感恩聖仁基金會捐助 60萬元、生命啟蒙教育基金會捐助20萬元，以及雲林縣肉品市場、嘉義市福添福基金會等社會各界的善心匯集，募集了近 500萬元的獎助學金，為132位高中職與 251位大專生助學，助力他們在學業路上不受阻礙，幫助家扶學子有機會站上夢想舞台，展現自我、綻放閃耀光芒。



陳燦勳主委坦言，今年家扶中心特別遭遇到募款不足，希望社會各界能夠幫助孩子們。縣長張麗善在聽聞募款相當困難後，隨即捐助10萬元助學金，希望社會各界事業有成之餘，多支持雲林家扶中心，共同幫助縣內弱勢的孩子，在求學過程中能夠無後顧之憂，希望鄉親發揮愛心、伸出援手。



議長黃凱也指出，雲林家扶中心一直以來認真落實教育學子、關懷弱勢，針對家扶中心募款經費不足部分，亦贊助5萬元給家扶中心，並期盼社會善心人士、成功企業多多來關注雲林家扶中心。雲林家扶學子亦特別製作了「感恩花束」，表達社會大眾一路上熱心的協助關懷與感謝，在這段求學路上的磨練與成長，最終綻放迷人的光芒。

▲縣長張麗善在聽聞募款相當困難後，隨即捐助10萬元助學金。（圖／記者白珈陽翻攝）