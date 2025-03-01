夫外遇4年「每周約戰小三2次」　正宮怒討200萬元

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿哲（化名）與女子小珍（化名）發生婚外情，兩人交往4年，並以一周2、3次的頻率，相約見面並發生性行為，憤而決定對2人提告求償200萬元。桃園地院法官日前審理此案，由於阿哲與小珍均坦承侵害人妻的配偶權，最終判2人應連帶賠償80萬元較為適當。

▲阿哲承認外遇小珍。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，小珍明知阿哲是有婦之夫，仍在2020年6月至2024年6月間與阿哲交往，並以每周2至3次的頻率，相約在汽車旅館或是女方租屋處發生性行為，2人的行為嚴重侵害到她的配偶權，因此決定對2人提告求償200萬元。

對於人妻的控訴，小珍表示，縱使認為她有侵害配偶權的行為，但是否有達到情節重大的程度，仍有爭議；至於求償金額，她只願意賠償20萬元。阿哲也承認妻子的主張都是真實的，他願意賠償65萬元。

桃園地院法官認為，人妻主張阿哲與小美發生婚外情，交往期間2人曾發生性行為，侵害到她的配偶權，這部分2人均不否認，還有切結書可以佐證，應當可以採信；考量到2人的侵權行為時間、次數，以及雙方身分、地位、經濟狀況等因素，最終判他們應連帶賠償人妻80萬元較為適當，全案仍可上訴。