　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

撿到皮夾覺得髒「只抽出現金保管」　桃園男下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）去年7月間在桃園市一處圍牆撿到一個皮夾，竟因為覺得皮夾很髒，「只把現金抽出保管」，再把皮夾放到架子上，因而挨告。桃園地院法官日前審理此案，並未採信阿榮的說詞，最終依侵占遺失物罪判處他罰金5000元，得易服勞役5日。

▲▼現金，消費，經濟，市場，鈔票，購物，買賣，存款，收入，花費。（圖／記者周宸亘攝）

▲阿榮撿到別人遺失的皮夾，卻只把裡面的現金拿走「保管」。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮去年7月間在桃園市一處圍牆撿到一個皮夾，裡面裝有證件、銀行提款卡、會員卡以及現金5200元，他卻選擇將皮夾內的現金占為己有；後來失主發現皮夾不見了，急忙報警，警方很快便循著監視器畫面查獲阿榮。

阿榮經檢方傳喚未到庭，但他在接受警詢時辯稱，撿到皮夾之後，本來想等到上班時間再拿去公司詢問是何人所有，但因為皮夾很髒，帶著又很麻煩，他就把錢拿出來「暫時幫忙保管」，再把皮夾放回路口的架子上，「因為如果一起放在架子上，錢應該會被拿走。」

不過，桃園地院法官認為，如果阿榮擔心把皮夾放回去會遭竊，理應將皮夾整個帶走，而不是只抽出現金「保管」；再者，他若想將皮夾放在更隱密的位置，防止遭竊，應當也沒有必要將現金抽出，他的說詞顯然有違常理。

法官表示，阿榮查看皮夾內容物之後，選擇拿走較有價值的現金，再將其餘物品放到其他地方，隨後離去，可見他確實有侵占皮夾內現金的不法意圖，考量到他犯後雖然主動繳回所侵占之物，卻始終否認犯行，犯後態度難認良好，最終依侵占遺失物罪判處罰金5000元，得易服勞役5日，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
516 2 6020 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／史上次低！　中鋼配息來了
WBCQ沒國光獎金？蔡其昌已發500萬獎勵金 ！選手可獲12
快訊／今年首例腸病毒死亡！伊科11型發病至死亡僅8天
快訊／柯文哲現身！　囚車抵達北院
森田突宣布「公司發生不好的事」　消息壓1個月：原先不想曝光
快訊／拖斷台澎電纜！中資貨輪船長遭羈押禁見
總預算案覆議若不成　卓榮泰：部分政策只能跟地方政府共同負擔
快訊／高雄規模4.2地震　8縣市有感「最大震度3級」
快訊／13:01南部發生有感地震　震度估3級以上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

警馬桶廢磚中找到一張帳單！發現他家在裝修　最重判5年罰1500萬

快訊／聲請解除禁止接見通信！柯文哲囚車抵北院　預計14:30開庭

快訊／拖斷台澎電纜！中資貨輪船長遭羈押禁見

曾與北醫院長泡湯害丟官　生醫美魔女竊營業機密...5罪起訴

洗錢通緝犯拒檢狂奔200m！路人神勇拉住他　助警壓制逮捕歸案

獨／台中男假冒消防員！騙錢還闖民宅　霸占瑪莎拉蒂載妹畫面曝　

碎屍魔殺第4人？高雄港區撈起一顆人頭　相驗結果讓警方挫咧等

撞擊畫面曝！24歲賓士男闖紅燈還鬼切　騎士遭撞輾卡車底斷手

碎屍案重大突破！警證實找到「幾乎完整」人頭　尋獲地點曝光

撿到皮夾覺得髒「只抽出現金保管」　桃園男下場曝光

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

恭喜 #中華隊 #晉級 2026 #WBC ！大家拿到「晉級門票」的反應超可愛XD

禾浩辰遭問鬼鬼生女　蔡昌憲幫救場：不敢問

#內湖 女直衝左轉道猛撞2車！女騎士夾斷腿送醫

納豆.依依登記結婚「忘帶身分證」　驚險壓線：跟我們的人生一樣！XD

警馬桶廢磚中找到一張帳單！發現他家在裝修　最重判5年罰1500萬

快訊／聲請解除禁止接見通信！柯文哲囚車抵北院　預計14:30開庭

快訊／拖斷台澎電纜！中資貨輪船長遭羈押禁見

曾與北醫院長泡湯害丟官　生醫美魔女竊營業機密...5罪起訴

洗錢通緝犯拒檢狂奔200m！路人神勇拉住他　助警壓制逮捕歸案

獨／台中男假冒消防員！騙錢還闖民宅　霸占瑪莎拉蒂載妹畫面曝　

碎屍魔殺第4人？高雄港區撈起一顆人頭　相驗結果讓警方挫咧等

撞擊畫面曝！24歲賓士男闖紅燈還鬼切　騎士遭撞輾卡車底斷手

碎屍案重大突破！警證實找到「幾乎完整」人頭　尋獲地點曝光

撿到皮夾覺得髒「只抽出現金保管」　桃園男下場曝光

解放軍無預警軍演　卓榮泰：中共恣意鬧事行為應自制

2共機「日本外海」上空飛行！　日首度確認GJ-2無人機出沒

莊陳仲敖「畫家級作品」曝！幸運骰子現身　網驚呼：被棒球耽誤

永豐棧「阿利海鮮」賣掉了　桃園開發商8.5億拿下

130萬存股族哭哭！中鋼每股配息0.33元　史上次低

中華隊網路聲量逾38萬筆　他喊「你不能贏的時候才愛他們」感動球迷

青島美女業務員年售170輛保時捷　遭諷「賣車肉償」本人親回

警馬桶廢磚中找到一張帳單！發現他家在裝修　最重判5年罰1500萬

急診鬧醫荒　卓榮泰指示衛福部：周延規劃心理維護、津貼補助

WBCQ沒國光獎金？蔡其昌已發500萬獎勵金 ！選手可獲12天補充役

納豆.依依登記結婚「忘帶身分證」　驚險壓線：跟我們的人生一樣！XD

社會熱門新聞

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

家樂福停車場「賓士開門」活春宮　業者提告

即／高雄碎屍案找到人頭了！身分待鑑識

警證實碎屍案找到「幾乎完整」人頭　地點曝

女兒遺願「7年後下葬」！母伴屍6年開冷氣保存

貪431萬落淚改口認了！女議員二審減輕判5年半

寵物餐廳老闆出軌女員工　闆娘提告結果曝

高雄港區撈起一顆人頭　相驗結果讓警方挫咧等

即／猥褻女助理判8月　宥勝繳200萬換緩刑

即／台中38歲女12樓墜落中庭死亡

快訊／林岱樺涉貪案　釋煌智「百萬交保改聲押」

投信董座偷吃人妻！傳私密照喊：搖弟弟給妳看

余正煌「主播女友」任職總統府　同夥背景竟是明仁會

士林農會理事長30萬交保　人頭會員淪選舉槍手

更多熱門

相關新聞

涉收賄500萬！鄭文燦4度開庭現身桃園地院

涉收賄500萬！鄭文燦4度開庭現身桃園地院

前海基會董事長鄭文燦涉嫌在桃園市長任期內，透過土地開發案收賄500萬元，遭到桃園地檢署起訴，今(24日)上午10時許第4度現身桃園地院開庭，面對媒體詢問「是否進行無罪答辯？會覺得檢方辦案太草率嗎？」，全程依舊不發一語，另桃檢主任檢察官呂象吾等人也蒞庭。

騷擾工讀生！瞎扯啤酒被弄髒「打屁股懲罰」

騷擾工讀生！瞎扯啤酒被弄髒「打屁股懲罰」

退警「瀟湘公子慘了」　涉3罪判囚2年8月+1年得易科

退警「瀟湘公子慘了」　涉3罪判囚2年8月+1年得易科

性侵少女害懷孕惡狼裝傻　DNA狠打臉

性侵少女害懷孕惡狼裝傻　DNA狠打臉

離婚前示愛女同事　他1原因獲判免賠

離婚前示愛女同事　他1原因獲判免賠

關鍵字：

桃園地院

讀者迴響

熱門新聞

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

家樂福停車場「賓士開門」活春宮　業者提告

吃自助餐「2道菜」別夾！　營養師吐原因

洪總16年前一席話被罵翻！球迷：先知總是寂寞

《花邊教主》蜜雪兒雀柏格離世

騙國中生買飲料爆米花還暗槓　威秀影城認了

即／高雄碎屍案找到人頭了！身分待鑑識

9旬翁剛下葬　4親人辦完喪事當晚全身亡

若中國攻打台灣？美國務卿「堅決表態」

警證實碎屍案找到「幾乎完整」人頭　地點曝

High咖轟節目組不要臉　吳宗憲4字回應

彰化大賣場「賓士活春宮」　被爆是賣場慣犯

黃國昌慶祝中華隊晉級　攝影師諷「無恥政客」

中選會：19立委罷免案可進二階連署　9立委未達一階門檻

女兒遺願「7年後下葬」！母伴屍6年開冷氣保存

更多

最夯影音

更多

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面