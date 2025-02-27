撿到皮夾覺得髒「只抽出現金保管」　桃園男下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）去年7月間在桃園市一處圍牆撿到一個皮夾，竟因為覺得皮夾很髒，「只把現金抽出保管」，再把皮夾放到架子上，因而挨告。桃園地院法官日前審理此案，並未採信阿榮的說詞，最終依侵占遺失物罪判處他罰金5000元，得易服勞役5日。

▲阿榮撿到別人遺失的皮夾，卻只把裡面的現金拿走「保管」。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮去年7月間在桃園市一處圍牆撿到一個皮夾，裡面裝有證件、銀行提款卡、會員卡以及現金5200元，他卻選擇將皮夾內的現金占為己有；後來失主發現皮夾不見了，急忙報警，警方很快便循著監視器畫面查獲阿榮。

阿榮經檢方傳喚未到庭，但他在接受警詢時辯稱，撿到皮夾之後，本來想等到上班時間再拿去公司詢問是何人所有，但因為皮夾很髒，帶著又很麻煩，他就把錢拿出來「暫時幫忙保管」，再把皮夾放回路口的架子上，「因為如果一起放在架子上，錢應該會被拿走。」

不過，桃園地院法官認為，如果阿榮擔心把皮夾放回去會遭竊，理應將皮夾整個帶走，而不是只抽出現金「保管」；再者，他若想將皮夾放在更隱密的位置，防止遭竊，應當也沒有必要將現金抽出，他的說詞顯然有違常理。

法官表示，阿榮查看皮夾內容物之後，選擇拿走較有價值的現金，再將其餘物品放到其他地方，隨後離去，可見他確實有侵占皮夾內現金的不法意圖，考量到他犯後雖然主動繳回所侵占之物，卻始終否認犯行，犯後態度難認良好，最終依侵占遺失物罪判處罰金5000元，得易服勞役5日，全案仍可上訴。