二兵想回寢室被勸先去醫務所　暴怒罵長官三字經下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿豪（化名）去年5月間在陸軍步兵第109旅服役，因身體不適想回寢室休息，被長官要求先到醫務所檢視，竟心生不滿當場怒罵「X你娘」等髒話，因而挨告。桃園地院法官日前審理此案，考量到阿豪已經坦承犯行，但至今未與長官達成和解，最終依陸海空軍刑法第52條第2項之侮辱上官罪，判處他拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲阿豪在營區中罵長官三字經。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪原本在陸軍步兵第109旅（虎躍部隊）擔任二兵，去年5月間他因為身體不適，想要返回寢室休息，被長官要求應先經過醫務所人員檢視，竟心生不滿，在營區內情緒失控大罵長官「X你娘」、「X你媽」、「靠北」、「雞X」等髒話。

阿豪的長官認為名譽受到貶損，於是向憲兵指揮部桃園憲兵隊報告偵辦。阿豪到案之後，對於上述犯行均坦承不諱，並且在事發後退伍。

桃園地院法官認為，案發時阿豪是現役軍人，應當重法守紀，卻僅僅因為不滿長官要求他依照規定先去醫務室接受檢查，就在營區中罵髒話，無視軍隊紀律，損及長官的領導專業威信，行為確實有不當之處，考量到他已經坦承犯行，但至今未與長官達成和解，最終依陸海空軍刑法第52條第2項之侮辱上官罪，判處他拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。