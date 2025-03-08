王毅稱「台灣是中國台灣省」　外交部轟：悖離事實的荒誕謬論！

▲外交部。（圖／記者黃國霖攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

中國外交部長王毅昨（7日）於兩會記者會時提到，「台灣地區在聯合國的唯一稱為就是中國台灣省」，並直指聯大第2758號決議文，已解決台灣在聯合國的代表權問題。對此，我外交部發出嚴正聲明，王毅的發言皆為顛倒是非悖離事實的荒誕謬論，除了再次片面破壞現狀，還企圖蒙蔽、誤導國際視聽。

中國外交部長王毅於3月7日主持中國全國「兩會」外交記者會時宣稱，聯合國大會第2758號決議已徹底解決包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，還提到「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」等言論。對此，外交部發出嚴正聲明，駁斥王毅的發言，指其所言皆為「顛倒是非及悖離事實的荒誕謬論」，再次公然片面破壞現狀，以及企圖蒙蔽並誤導國際視聽的惡劣行徑，外交部表達強烈不滿與嚴正譴責。

外交部表示，事實上，「聯大第2758號決議」全文既未提及台灣，當然也不可能聲明台灣是中華人民共和國的一部分，在法理上，更未授權中華人民共和國在聯合國及其專門機構代表台灣及台灣人民。

「中國這種刻意操弄與《聯合國憲章》堅持的普遍性原則相互矛盾外，再加上中國近年在台海、東海及南海等地的軍事挑釁舉措，明顯破壞印太區域的和平與穩定，中方上述的說法與他們在區域內的行徑都是公然破壞現狀。」

外交部長林佳龍指出，國際社會反對中國一再錯誤詮釋該決議，企圖改變兩岸互不隸屬現狀的意圖，同時，呼籲國際社會共同譴責中國再次公然挑釁及破壞現狀。

外交部強調，中華民國（台灣）是主權獨立國家，台灣從不是中華人民共和國的一部分；民主台灣與專制中國互不隸屬是當前台海現狀，也是國際長期公認的客觀事實。

最後，外交部表示，唯有台灣的民選政府，才有權在聯合國體系等國際場域代表台灣2350萬人民，中華人民共和國無權置喙。