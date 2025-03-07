2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展盛大開幕　國內外嘉賓雲集

▲2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展開幕典禮，7日在台南後壁盛大舉行，現場國內外嘉賓雲集。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展開幕典禮，7日在台南後壁盛大舉行，現場國內外嘉賓雲集，總統賴清德、台南市長黃偉哲、農業部次長胡忠一、農糧署署長姚士源、外貿協會董事長黃志芳等人都到場。

此外，聖文森及格瑞那丁、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、智利、加拿大、奧地利、新加坡、菲律賓、日本、紐西蘭等10國17位使節，以及多國蘭花產業團體、外國買主與海外評審團也蒞臨現場，共同參與開幕盛會。

台南市長黃偉哲開幕致詞歡迎各界嘉賓來到台南後壁參與世界蘭花盛會，從7日起直到3月23日，農民辛苦的成果，以及科技研發展品的成果結晶，都會在展覽中呈現給大家。黃偉哲說，台南後壁的蘭花生物科技園區，3年前由農業部接手後，有更多更好的發展，今年的蘭展迎來了睽違20年的亞太蘭花會議共同舉行，蘭展主題「next 20」期許下一個20年台灣蘭花產業持續向前邁進。

總統賴清德也在開幕致詞時鄭重歡迎來自世界各國的貴賓蒞臨台灣參加這場盛會，相信每位參與者都能有豐富的收穫、體會台灣蘭花魅力。賴清德表示，為了台灣蘭花產業下一個20年的發展，第二期蘭花園區會如期推動，讓蘭花園區更加擴大、蘭花產業更加發展，希望台灣蘭花像荷蘭的鬱金香一樣，行銷全世界，除了帶來龐大經濟價值，也讓世界看到台灣的文化軟實力，將蘭花代表的堅韌、友誼與自信傳播到世界每個角落。

賴清德也提到，今年亞太蘭花會議再次在台灣舉辦，透過各國專業交流，有助於未來創新發展，中央會和地方繼續攜手努力，整合AI科技、推動智慧農業、精準育種，朝向人員高效率運用、花卉循環生產，讓台灣蘭花產業進一步升級。

農業部表示，過去20年來，在產官學各領域齊心努力下，台灣蘭花產業已發展出完整的價值鏈體系，除了優異的育種能力，還有良好的生產模式與專業化的分工，2024年蘭花年產值達64億元，外銷值即達61億元，外銷市場遍及世界60餘國，成為我國主要外銷旗艦農產品。

台灣蘭花生物科技園區為重要蘭花生產聚落，2022年由農業部接管後，以打造國際級台灣蘭花外銷專業園區為願景，並即將轉型為「花卉產業創新園區」，預計擴充基地至近300公頃，整合產業資源、科研技術，引入永續循環、淨零碳排等新趨勢，帶動蘭花園區轉型升級，讓蘭花產業更上一層樓。

「2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展」對外展出期間為3月8日至3月23日，共計16天，分為五大主題館，透過多元豐富的高品質蘭花展現我國智慧農業成果，打造如夢似幻的沉浸式體驗空間；亞太蘭花會議及論壇共有50場次專業演講，邀集國內外專家學者齊聚一堂，就蘭花育種、栽培、科學和保育進行演講交流，研討蘭花產業永續發展。

本次蘭展期間另每日安排不同DIY、花藝設計表演活動，更邀請蘭花達人講授蘭花養護寶典，有興趣的民眾可至「台灣國際蘭展」臉書粉絲頁搶先獲得最新消息。提早購票入場可減少現場購票需要排隊等待的時間，可透過ibon、Fami、ACCUPASS活動通、KLOOK等購買蘭展門票，農業部及台南市政府誠摯邀請您一同暢遊蘭花海。

今日開幕典禮市議員沈家鳳、黃肇輝、王宣貿、陳秋宏、黃麗招、蔡淑惠、蔡育輝、陳怡珍、余柷青等也親臨現場表達支持。