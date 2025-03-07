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美菲自導自演南海鬧劇　王毅：「棋子變棄子」侵權挑釁自食其果

記者任以芳／北京報導

大陸兩會重頭戲，外交部長王毅中外記者會今（7）日於上午10點登場。今年外媒再次提問「南海問題」，中菲的矛盾摩擦是否影響「南海行為準則」磋商？王毅則用「皮影戲」來形容菲方海上行動是演戲，編寫劇本是外部勢力，直播是西方媒體，處心積慮抹黑中國，沒人想看重複的鬧劇。最後，他暗諷菲方「侵權挑釁必將自食其果，棋子最終只會被拋棄。」

外長記者會今7日在北京梅地亞新聞中心舉行，中共中央政治局委員、外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。88分鐘的記者會，王毅回答涉及中美關係、中俄關係、烏克蘭危機、台灣問題等的中外記者關心的23個問題。

「南海問題」依然是相當重要議題。今年《新加波聯合早報》提問，「中國和東盟國家在「南海行為準則」磋商上有什麼新進展，主要有哪些阻力？過去一年中國與菲律賓在南海的摩擦，會不會讓磋商前景變得黯淡？中國準備如何與東盟國家增強互信，排除障礙，推動『南海行為準則』盡快達成？」

王毅稱，過去一年，在中國與東盟國家共同努力下，南海局勢保持著和平穩定，仍然是全球航行飛越最安全，也是最繁忙的海域。中國與印尼就海上共同開發簽署了政府間共識文件。中國與馬來西亞啓動了海上問題雙邊對話，中方已實現同南海當事國涉海機制性對話的全覆蓋。實踐證明，沒有對話解不了的難題，也沒有合作達不成的目標。

▲▼ 王毅外長記者會、2025兩會 。（圖／記者任以芳攝）

▲王毅針對「南海問題」強硬表態是美菲自導自演重覆的鬧劇。（圖／記者任以芳攝）

王毅說，中國與菲律賓的摩擦問題，不久前在一個國際論壇上，有位地區國家的官員提到，菲律賓同中方的摩擦就是一出「皮影戲」，這個比喻很形象。菲方每次海上行動，編寫劇本的是域外勢力，承包直播的是西方媒體，而戲碼千篇一律，就是處心積慮抹黑中國。「人們已經沒有興趣再看這出不斷重覆的鬧劇了。」

王毅指出，中方將繼續依法維護自身的領土主權和海洋權益，在管控仁愛礁、黃岩島時，也會根據實際需要，體現我們的人道主義精神。「但我要在此講明的是，侵權挑釁必將自食其果，甘當棋子最終只會被拋棄。」

王毅表示，實現南海的睦鄰友好、長治久安，靠信任，也要有規矩，關鍵是要落實好《南海各方行為宣言》、制定好「南海行為準則」。在中方推動下，「準則」的磋商進程正在加快，已經完成了案文三讀，我們對達成「準則」充滿信心。中方願同東盟國家一道，加強對話，排除干擾，聚同化異，盡早達成「準則」，將南海真正打造成和平之海、友誼之海、合作之海。謝謝！
 

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