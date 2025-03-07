性騷案被害女個資寄給加害人　士林警：尊重司法調查！

▲士林警分局公文寄錯洩個資，士林地檢署偵結1人緩起訴2警不起訴。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林警分局偵辦一起性騷擾案件時發生重大疏失，承辦人員錯置通知書，竟把被害人個資誤寄給被告，引發當事人強烈不滿，痛批警方「沒帶腦上班」。士林地檢署偵查後，認定負責公文收發的高姓辦事員涉嫌過失洩漏國防以外秘密罪，予緩起訴1年；至於遭指控洩密的鍾姓偵查佐與李姓書記，因為罪嫌不足獲不起訴處分。

本案起因於2024年8月，北市某位前議員的兒子在Instagram私訊1名女子，導致對方不適並提告。案件進入司法程序後，地檢署要求警方補足資料，案件於8月間發回士林分局偵查隊續辦。然而，偵查隊處理時發生錯誤，將被害女子與被告楊男的通知書錯置，導致女子的身分證字號、住址等個資，全被誤寄給對方。

事發後，該女子於8月17日在社群平台Threads發文痛批，警員把要給自己的信發給被告，然後要給被告的信發給自己，等同將個資曝光給前科累累的瘋子，讓她怒斥「警察是不是沒帶腦上班？」。

士林警分局接獲被害人反映後，立即至雙方當事人住處收回通知書並更正，並承諾提供被害人適當保護措施，如設置臨時巡邏箱，加強巡邏力度，降低安全疑慮。

▲女網友發文痛斥過程。（圖／翻攝Threads）

對於此次行政疏失，警方進行內部檢討，對負責案件的鍾姓偵查佐記2次申誡處分。此外，分局主動報請士林地檢署，依《刑法》過失洩密罪嫌函送。

檢方調查後，認定公文寄送流程由多名人員核對，鐘、李2人負責通知書準備與核對，但最終寄送前的校對與封裝工作則由高姓辦事員負責。高女坦承，當時未仔細核對信封與通知書上的姓名，導致個資錯置，因此檢方認定其涉過失洩密罪，給予緩起訴1年，須於8個月內繳納罰金4萬元。

至於鍾、李2人，檢方認為並無確切證據顯示2人在寄送過程中有故意洩密，且2人與告訴人及案件關係人無利害關係，不具非法利用個資的犯意。此外，檢方指出，本案通知書內容並非通訊監察所得資訊，亦不涉及證人保護法所規範的保密證人身份，因此告訴內容難以構成相關罪名，最終依罪嫌不足，不予起訴。