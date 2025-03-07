▲雲云科技公司曾姓負責人（右）不滿梁姓技術長提離職，竟持刀將其砍死。（圖／翻攝自公司官網）



圖文／CTWANT

北市信義區環球世貿大樓7日下午4時許驚傳砍人事故！警消獲報，現場2名男子因故發生衝突，該公司曾姓負責人疑似不滿梁姓技術長提離職，失控持刀怒砍，造成技術長當場無生命跡象，曾姓負責人則臉部受傷、意識清楚，緊急送醫治療中。據悉，會議中曾姓負責人先是微笑謝謝梁姓技術長的付出，孰料當梁姓技術長準備離開會議室時，竟直接持刀朝梁後頸砍去，造成他身中數十刀亡。

據了解，該公司專營寶寶監視器，主打AI監控可以讓父母第一時間得知孩子是否有遭口鼻遮住，年收一度來到5億元，更曾獲頒經濟部產業創新獎、總統賴清德也曾親訪表揚，如今卻發生憾事。

據悉，梁姓技術長因管理理念與曾姓負責人多次發生爭吵，其不滿負責人外行領導內行，造成其推動專案上屢屢遇到困難，加上曾姓負責人先前曾在會議中當面數落梁姓技術長，終讓梁姓技術長下定決心離職。

7日下午梁姓技術長提出離職後與曾姓負責人、人事長一同在會議室內辦理交接，曾姓負責人還先「和顏悅色」的向梁男表達感激之意，謝謝其對公司的付出，孰料等到梁男背對曾姓負責人準備走出會議室時，曾男竟拿出事先預藏好的水果刀，朝梁男的後頸狂砍，造成梁男身上身中數十刀，緊急送醫後仍因傷勢太重，搶救不治。

而一旁全程目睹的人事長見狀也嚇得立即阻止，不過曾姓負責人在傷人後竟再持刀自殘，造成其面部鼻腔、食道與喉嚨等處劃傷，傷勢嚴重但其意識清楚，被緊急送醫治療。

據了解，梁姓技術長育有2女，生前熱愛管樂，並維持在網路上寫部落格的習慣。梁姓技術長去年12月在部落格上寫下日記指出，今年的工作對他來說不是太愉快，公司內部盛行打小報告文化，一直有人將他的社群媒體發文向高層報告；其管理也被強勢介入，「抓耙仔」到處都是。

延伸閱讀

▸ 雲云科技董事長疑不滿科技長離職爭執不斷 持刀殺死人！警到場畫面流出

▸ 半夜睡覺被蚊子吵醒？ 她揭超簡單驅蚊妙招：屢試不爽

▸ 原始連結

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995