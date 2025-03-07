雲云科技董座砍死技術長！旗下產品「名人超愛用」陳傑憲也曾分享

▲雲云科技董座曾志新持刀砍殺梁姓技術長。（圖／翻攝自當事人臉書）



記者柯振中／綜合報導

台北市信義區環球世貿大樓7日下午傳出命案，雲云科技公司董事長曾志新砍死梁姓技術長，隨後企圖自殘，掀起社會討論。據了解，雲云科技是國內知名的寶寶攝影機廠商，網路上有滿滿的心得分享，甚至連職棒選手陳傑憲也曾發文分享。

據了解，雲云科技2017年由董座曾志新創立，資本額4.2億元，是國內的寶寶攝影機廠商，去年還曾拿下經濟部最高獎項「第八屆國家產業創新獎」。而曾志新擁有10多年的軟體開發經驗，2018年推出Cubo Ai以後，成為全球第一且唯一結合AI的寶寶攝影機，能夠主動偵測口鼻遭異物覆蓋、翻身等潛在風險，第一時間向父母發出警訊。

雲云科技的Cubo Ai產品推出以後，深受許多家長喜愛，臉書上充滿各種分享文，許多育有孩子的網紅名人相繼分享，稱讚該款產品令人安心。就連職棒選手陳傑憲也曾發文分享「不可或缺的育兒好夥伴」。

如今曾志新持刀殺害執行長，接著又企圖自殘，事件受到台灣社會議論。至於詳細案發原因為何，仍待進一步釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995