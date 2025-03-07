雲云技術長是建中、台大學霸！曾嘆「工作不愉快」：到處是抓耙仔

▲雲云科技董事長曾志新（中）持刀殺害梁姓技術長。（圖／翻攝臉書）



記者柯振中／綜合報導

寶寶攝影機大廠雲云科技7日下午4點多傳出命案，52歲董座曾志新持刀砍死51歲梁姓技術長，隨後試圖自殘被阻，引發社會震驚。據了解，這名梁姓技術長擁有學霸經歷，且時常透過部落格記錄生活點滴，去年底還曾感嘆公司內「抓耙仔到處都是」，如今慘遭殺害，令人不勝唏噓。

據了解，梁姓技術長的背景相當驚人，不但是建中、台大畢業的學霸，工作經歷同樣相當豐富，曾在NXP、Sony、Newport Imagining、Crossmatch等企業任職，5年前就被曾男詢問是否有跳槽意願2022年確定加入後接任技術長一職。

除了技術專才，梁姓技術長還熱愛音樂，曾經加入弦樂社、學習大提琴，近年更因為自身的熱愛，拜師學藝學起法國號。而他也將各種經歷寫在部落格上，足見他十分熱愛生活。

▲雲云科技董事長曾志新。（圖／翻攝臉書）



在部落格的最後一篇文章中，梁姓技術長曾寫下，2024年工作方面不太愉快，且近來公司打小報告的文化盛行，「一直有人把我在社群媒體的內容截圖後，向更高的管理階層報告」，讓他感到不舒服。

梁姓技術長還說，在部落格沒辦法寫太多內容，畢竟「抓耙仔到處都是」，但對他而言最壞的時候已經過去，下半年開始學習放下、坐看雲起時。

怎料梁姓技術長7日與曾男談判離職事宜，相談20分鐘後，卻遭到曾男持刀殺死，事件震驚社會各界。至於詳細案發原因為何，仍待進一步釐清。

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