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李孟諺跨域溝通能力強　昔協調防疫、振興券發放獲肯定

▲▼交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

記者陳家祥／台北報導

前交通部長李孟諺去年被爆出婚外情風波後，就任僅僅92天就請辭下台，為74年來任期最短交長；如今時隔半年，李被爆料重返行政院擔任有給職顧問。針對外界質疑聲浪，黨政人士強調，李跨部會溝通能力強，過去在新冠疫情期間就是由李主責防疫協調，後續發放三倍券、五倍券等，李也功不可沒。

黨政人士透露，李孟諺回到行政院擔任顧問，過去擔任秘書長5年多期間處理相當多跨部會協調事務。就以影響全球的新冠肺炎來說，當時主責防疫協調的就是李孟諺，那3年幾乎每隔幾天就召集開會，涉及單位除了衛福部，還有交通部的機場管制、勞動部的外勞宿舍、教育部的學校疫苗接種、中華郵政的口罩酒精配送，以及做為集中檢疫所的軍方營舍。

此外，三倍券、五倍券的印製發放，更是李孟諺公職生涯的難忘經驗。知情人士透漏，當初原規劃以禮券支票的規格印製，並已準備委託國內紙廠印製，後來經提醒恐有偽造風險，計畫臨時喊卡，改提高到鈔票規格，緊急請央行從德國進口鈔票紙張，交由印製廠全力趕工印製。

而三倍五倍券票面高達20幾道防偽設計，也讓犯罪集團無法得逞，當時有長期涉及偽鈔集團曾偽造出假的票券，卻因三倍券防偽設計提高偽造難度，很輕易就被辨識是假的，反遭破獲阻止假券流入市面。

黨政人士強調，三倍券、五倍券能夠上路，在政策背後居間協調的李孟諺功不可沒，從進口紙張、央行印製、超商領取流程，以及財政部和數位部建置官網、中華郵政負責配送，也請法務部協調監所幫忙包裝票券，從發行、領取到回收，過程非常順利，也獲得民眾高度滿意。

黨政人士說，因疫情而衍伸出的各項複雜而艱困協調工作，每一項都能看到李孟諺穿梭協調的身影，其表現也都獲得縣市首長、民意代表與同僚的肯定。考量目前政府臨總預算案、財劃法等挑戰，有這樣的資深文官重回行政團隊，對於國家的穩定發展是非常重要的助力。

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