李孟諺因婚外情落馬後回鍋政院　卓榮泰籲用專業成績向國人報告

記者陳家祥／台北報導

前交通部長李孟諺去年因被爆出婚外情，請辭獲准；時隔半年，李回鍋行政團隊，擔任有給職顧問。針對外界質疑，行政院長卓榮泰今（7日）赴立法院備詢前受訪表示，李孟諺因個人因素離開團隊，但現在需要借重他的專業；卓也說，知道外界有一些質疑，他要求李未來用專業展現出成績向國人做報告，直接對他負責。

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



李孟諺為基層公務員出身，在前新北縣府與台南市府服務多年，在賴清德擔任台南市長時屢次拔擢，後續更在賴北上接任行政院長後代理台南市長。此次賴政府上台後，也被延攬為交通部長，但沒想到就任僅92天即因桃色風波下台，為74年來任期最短的交長。

卓榮泰說，李孟諺前部長在交通部長以及之前所有的公職生涯當中，充分表現出他在工程、水利方面的專業，得到很多人的稱讚。那麼基於個人的因素，李離開了團隊，但是現在因為需要，在未來「均衡台灣」，以及更多的治水工程方面，期待、也信賴李孟諺顧問用他的專業來協助團隊。

卓榮泰坦言，知道外界有一些質疑、有一些考慮，「我要求李孟諺顧問用他未來專業所展現出來的成績，來向國人做報告，直接對我負責」。

行政院昨指出，李孟諺具公務人員任用資格，有豐富基層經驗，為借重其長才，本院依「公務人員任用法」等相關規定任用為本院顧問。

政院人士指出，李顧問具公務人員特種考試技術人員考試乙等考試土木工程科及格，曾擔任台北縣政府副局長、秘書、工程會副處長、台北市政府工務局衛生下水道工程處處長、台南市政府水利局局長、台南市政府秘書長、代理市長、本院秘書長及交通部部部長等職務，具工程、水利專長，有豐富基層經驗，本院係依「公務人員任用法」等相關規定任用。