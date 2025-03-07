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在家創業兼顧長照！門諾推動家托服務　今年重點輔導2鄉鎮

▲門諾長照部針對花蓮北區舉辦說明會。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲門諾長照部針對花蓮北區舉辦說明會。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

門諾醫院自110年承接「花蓮縣家庭托顧服務輔導方案實施計畫」，至今已成功輔導20間家托機構，為社區提供小而美、小而精緻的長照服務。為鼓勵更多人投入長照行列，今年將重點推動新城、秀林兩鄉鎮的家托設立，結合長照與醫療資源，協助有意願的民眾在家創業，讓更多長者能夠在熟悉的環境中獲得細緻、溫馨的照護。
 
長照部督導陳盈如表示，「家庭托顧」是一種創新的長照模式，由具備照服員或護理師資格、且累積500小時以上照顧經驗的專業人員，在自家提供長照服務。這不僅讓失能長者能夠就近接受照護，也讓家庭照顧者或二度就業者兼顧家庭與工作，穩定經濟收入，維持家庭功能完整性。

▲門諾長照部針對花蓮北區舉辦說明會。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
陳盈如說，花蓮縣家庭托顧機構主管機關為花蓮縣衛生局，並委由門諾醫院辦理花蓮縣家庭托顧服務輔導團計畫，家托輔導團提供從籌設文件準備到設立後評鑑的全方位輔導，包括帳務管理、行政作業與服務品質維持等，確保家托機構能夠順利運作。過去，家托機構主要集中在花蓮市及周邊地區，而南端的玉里、富里、卓溪，以及最北的秀林鄉和平村至今仍無家托機構，當地長者往往需依賴家屬遠距離接送或聘請外籍看護，增加經濟與照護負擔。
 
考量偏鄉長者的需求，去年起，家托輔導團與花蓮縣衛生局前往南區六鄉鎮舉辦輔導說明會，共吸引191位民眾參與，並成功協助7人進入籌設階段，其中3人已送件申請。今年，輔導團將進一步深入北區，於新城、秀林舉辦說明會，鼓勵更多民眾加入，讓長照資源更均衡地分布，實現在地老化的願景。

▲門諾長照部針對花蓮北區舉辦說明會。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾醫院表示，只要年滿18歲、具照服員或護理師資格且累積照顧服務時數滿500小時以上，歡迎申請設立家庭托顧機構。

 「雖然家托的規模不大，但我們提供的是貼心、細緻的照顧，能有效減輕家屬的壓力，也帶給他們安心與支持。」家托業者史小姐分享她的經驗，強調這份工作的意義，不僅幫助長者獲得妥善照顧，也讓家屬多一份安心。
 
門諾醫院表示，只要年滿18歲、具照服員或護理師資格，且累積照顧服務時數滿500小時以上，都歡迎來申請設立家庭托顧機構。輔導團預計於3月19日、3月26日以及3月27日分別於花蓮縣最北的和平、秀林以及新城三地區舉辦說明會，鼓勵對「在家創業」且對長照服務有熱誠的民眾踴躍報名參加。

報名網址：https://reurl.cc/Eg0Zg0

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