　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南北區公園里活動中心結構安全再提升　黃偉哲盼提供更安全活動環境

▲台南北區公園里活動中心4日舉行耐震補強工程完工典禮，市長黃偉哲到場主持，盼提供市民更安全活動環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南北區公園里活動中心4日舉行耐震補強工程完工典禮，市長黃偉哲到場主持，盼提供市民更安全活動環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

屋齡超過32年的台南市北區公園里活動中心，因建物本就老舊，加上近年來地震頻傳，經建築物耐震評估有結構安全疑慮，為顧及民眾安全，北區區公所進行耐震補強工程，歷經10個月施工後，4日舉行耐震補強工程完工典禮。

▲台南北區公園里活動中心4日舉行耐震補強工程完工典禮，市長黃偉哲到場主持，盼提供市民更安全活動環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲親臨致詞，並發糖果給現場小朋友，場面溫馨熱鬧，市議員許至椿、蔡宗豪、陳怡珍到場關心。

▲台南北區公園里活動中心4日舉行耐震補強工程完工典禮，市長黃偉哲到場主持，盼提供市民更安全活動環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，經歷10個月的北區公園里活動中心耐震補強完工，將公園里活動中心結構安全提升，更新外牆塗裝，解決過去磁磚剝落情形，讓活動中心更堅固，外觀煥然一新，感謝議會經費的支持，讓民眾及社團更安全便利的活動環境，如提供辦活動、訓練或婚禮使用等，期盼市民提供更安全優質的生活空間。

▲台南北區公園里活動中心4日舉行耐震補強工程完工典禮，市長黃偉哲到場主持，盼提供市民更安全活動環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

北區區公所指出，近期台南地區地震頻繁，市府對公共建築安全嚴格把關，積極推動公有建築物耐震補強，公園里活動中心為地上7層、地下1層之公有建築，因鄰近台南公園及台南火車站站前商圈，商旅往返及東南亞各國商店聚集，是北區使用率及租金收入最高的活動中心之一，經專業結構技師評估耐震係數未達標準值，若遇到百年強震可能危及市民生命安全，因此由市府全額補助1980萬5916元進行建築物耐震補強，主要施作項目包括剪力牆、鋼框架斜撐補強、翼牆補強，以及外牆造型塗裝與消防安全改善，提升整體建築耐震能力與安全性，自2024年2月1日啟動耐震補強工程，歷時10個多月，並於同年12月10日順利完工。

▲台南北區公園里活動中心4日舉行耐震補強工程完工典禮，市長黃偉哲到場主持，盼提供市民更安全活動環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南北區公園里活動中心4日舉行耐震補強工程完工典禮，市長黃偉哲到場主持，盼提供市民更安全活動環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

北區區長潘寶淑表示，公園里活動中心除了加強結構安全，白色外牆特別設計為菩提樹造型，象徵對面台南公園內百年菩提老樹的歷史意義。台南公園的菩提樹是全國最大、最古老的菩提樹，被譽為台灣菩提樹的「樹母」，夜間點燈後更顯得獨特而醒目，已成為北區新的打卡景點，經過此次補強工程，公園里活動中心提升耐震能力，也融合當地歷史文化特色，為市民打造更安全美觀的公共空間。

▲台南北區公園里活動中心4日舉行耐震補強工程完工典禮，市長黃偉哲到場主持，盼提供市民更安全活動環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 1 8225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王大陸打手身分曝！為某車商富二代　曾遭女星林千又狠甩
快訊／台中傍晚突狂風暴雨！　建案招牌倒塌壓傷騎士
找人痛毆司機！　王大陸還拍照炫耀給朋友
快訊／陳怡君涉貪「100萬交保6天逆轉」　不服羈押抗告慘遭駁
快訊／大雷雨轟北北基6縣市「小心冰雹」　國家警報又響
獨／台中狂風驟雨！　天降雞蛋大滿滿冰雹
快訊／又有「颮線」壓境！今晚防劇烈降雨、冰雹
欠4千萬！遠航客機被查封...機鼻、駕駛艙貼封條
王大陸「倒數9天入伍」　網：寧坐牢也不當兵？
32：0！罷免雙吳一階未過「7%死人連署」　增13藍委面對二

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

萌警上線！「婦幼月曆」結合台東美景　宣導安全更有趣

「屏東．西市場」招商中　歡迎頭家加入

桃捷新推出4款列車造型小物　列車木尺只要銅板價

癌症年輕化！篩檢對象放寬　竹山秀傳醫院祭紫南宮錢母催篩

台東調高漁船損失救助金額　助漁民風災後恢復生計

立委陳瑩催生「原民列車」　成功營運邁入第10年

雲林偏鄉在地求職新據點　虎尾就服中心水林台新址啟用

桃園市5個區農會完成改選　桃園區農會總幹事不續聘

鼓勵新住民取得證照　移民署雲林服務站助申請獎勵金

台南北區公園里活動中心結構安全再提升　黃偉哲盼提供更安全活動環境

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

【泰格與雪兒】候選人體質

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

#高雄 「行動鈑金隊」內幕曝 壇主發出復仇令：撞鐵門+砸BMW

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

陳沂「挺小優」酸吳宗憲　笑言館長不像他：難怪被告

#館長 真實尺寸曝不只3公分！進軍 #SWAG ：害怕起反應

孫協志.夏宇童「穩交6年」結婚了　報喜：童協不再只是好朋友！

萌警上線！「婦幼月曆」結合台東美景　宣導安全更有趣

「屏東．西市場」招商中　歡迎頭家加入

桃捷新推出4款列車造型小物　列車木尺只要銅板價

癌症年輕化！篩檢對象放寬　竹山秀傳醫院祭紫南宮錢母催篩

台東調高漁船損失救助金額　助漁民風災後恢復生計

立委陳瑩催生「原民列車」　成功營運邁入第10年

雲林偏鄉在地求職新據點　虎尾就服中心水林台新址啟用

桃園市5個區農會完成改選　桃園區農會總幹事不續聘

鼓勵新住民取得證照　移民署雲林服務站助申請獎勵金

台南北區公園里活動中心結構安全再提升　黃偉哲盼提供更安全活動環境

金山漁船2人仍失聯！烈焰吞噬畫面曝光　友船砍斷錨繩急救援

川普與澤倫斯基「世紀對決」　和平夢碎還是陰謀上演？

王大陸打手身分曝！為某車商富二代　曾遭女星林千又狠甩

菁英化訓練舉國體制　中國團體球類運動難出頭

萌警上線！「婦幼月曆」結合台東美景　宣導安全更有趣

哭喊「相信我清白」遭打臉！陳怡君確定羈押2月　高院曝駁回關鍵

日鎮長要求「每天早到5分鐘」！　公務員3年後追回240萬加班費

范斯：美國的經濟利益是「保障烏克蘭安全的最佳方式」

「屏東．西市場」招商中　歡迎頭家加入

台積電變「美積電」？　她曝對美談判3籌碼：不必過於憂慮

【柯基踮腳腳跳不上機車】最後認命放棄等抱抱XD

地方熱門新聞

屏東警取締未戴安全帽　3天開單告發2千件

台南市消友會第四辦事處頒贈有功人員獎勵金

桃園捷運X南海電鐵　雙彩繪列車串聯台日遊

獨／燒廢棄物風勢助長　梨山工寮燒光

建立友善交通宜居城鄉　改善莿桐外環道人行環境　

基隆七堵苗圃3張發票換樹苗　26種喬灌木助綠化

平鎮運動公園施工品質堪慮　民代現勘促改善

到家維修輔具　桃園榮家長輩代步安全又輕鬆

大大數位基金會號召捐血　侯友宜感謝捐贈復康巴士

福容徠旅中壢店亮相　打造獨特親子休憩空間

新北攜手政大簽署合作備忘錄　響應聯合國永續發展目標

榮獲節能標竿獎　林口長庚醫院分享節能經驗

南鶯市民活動中心動土　侯友宜：提供市民便利休閒場域

勞動部與企業攜手共進幸福職場

更多熱門

相關新聞

掀牌了！　台南屢傳「被蓋牌」預售案52筆實登上架

掀牌了！　台南屢傳「被蓋牌」預售案52筆實登上架

位於東區平實營區核心地段的「浩瀚無極」，長久以來被外界懷疑「實登蓋牌」，之前僅公布29筆，此次實價登錄一口氣公開52筆成交紀錄，單價落在58.4萬~61.1萬元，均價57.6萬元。其中，更有6筆交易衝上6字頭，不過均為去年央行信用管制前的成交。

成大首排城中樞紐「成大之森」1862坪全街廓開發　台南創新地標

成大首排城中樞紐「成大之森」1862坪全街廓開發　台南創新地標

汽車誤闖機車道龜速擋路　機車族哀喊：新營日常

汽車誤闖機車道龜速擋路　機車族哀喊：新營日常

台南首場公益贈苗3月5日啟動攜手民眾植樹織綠網

台南首場公益贈苗3月5日啟動攜手民眾植樹織綠網

收到恐嚇簡訊！　陳亭妃清晨直奔警局報案

收到恐嚇簡訊！　陳亭妃清晨直奔警局報案

關鍵字：

台南北區活動中心結構黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

獨／王大陸又出事　涉殺人未遂移送

陰唇留前男友冰箱被丟！

雙北凌晨狂下冰雹！民驚呼跟超商冰塊一樣大

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底

咳嗽有痰「吐出來or吞下去」？　醫曝奇效解答了

消防員穿消防衣日本滑雪　還沒上班先處分

即／大雷雨閃電不停　8縣市大雨特報

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

即／川普下令暫停對烏克蘭所有軍援

台積電加碼投資3.3兆！川普：若中國犯台　美仍有晶片生產能力

疲老闆現身！90度鞠躬道歉開直播面對

台積電擴大投資　網喊「國運籤太準」

快訊／可能還有！　雙北今晨「狂下冰雹」原因曝

更多

最夯影音

更多

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

【泰格與雪兒】候選人體質

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面