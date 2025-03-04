台南北區公園里活動中心結構安全再提升　黃偉哲盼提供更安全活動環境

▲台南北區公園里活動中心4日舉行耐震補強工程完工典禮，市長黃偉哲到場主持，盼提供市民更安全活動環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

屋齡超過32年的台南市北區公園里活動中心，因建物本就老舊，加上近年來地震頻傳，經建築物耐震評估有結構安全疑慮，為顧及民眾安全，北區區公所進行耐震補強工程，歷經10個月施工後，4日舉行耐震補強工程完工典禮。

台南市長黃偉哲親臨致詞，並發糖果給現場小朋友，場面溫馨熱鬧，市議員許至椿、蔡宗豪、陳怡珍到場關心。

市長黃偉哲表示，經歷10個月的北區公園里活動中心耐震補強完工，將公園里活動中心結構安全提升，更新外牆塗裝，解決過去磁磚剝落情形，讓活動中心更堅固，外觀煥然一新，感謝議會經費的支持，讓民眾及社團更安全便利的活動環境，如提供辦活動、訓練或婚禮使用等，期盼市民提供更安全優質的生活空間。

北區區公所指出，近期台南地區地震頻繁，市府對公共建築安全嚴格把關，積極推動公有建築物耐震補強，公園里活動中心為地上7層、地下1層之公有建築，因鄰近台南公園及台南火車站站前商圈，商旅往返及東南亞各國商店聚集，是北區使用率及租金收入最高的活動中心之一，經專業結構技師評估耐震係數未達標準值，若遇到百年強震可能危及市民生命安全，因此由市府全額補助1980萬5916元進行建築物耐震補強，主要施作項目包括剪力牆、鋼框架斜撐補強、翼牆補強，以及外牆造型塗裝與消防安全改善，提升整體建築耐震能力與安全性，自2024年2月1日啟動耐震補強工程，歷時10個多月，並於同年12月10日順利完工。

北區區長潘寶淑表示，公園里活動中心除了加強結構安全，白色外牆特別設計為菩提樹造型，象徵對面台南公園內百年菩提老樹的歷史意義。台南公園的菩提樹是全國最大、最古老的菩提樹，被譽為台灣菩提樹的「樹母」，夜間點燈後更顯得獨特而醒目，已成為北區新的打卡景點，經過此次補強工程，公園里活動中心提升耐震能力，也融合當地歷史文化特色，為市民打造更安全美觀的公共空間。