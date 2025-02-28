連假來了！花蓮南區3鄉鎮加強交通疏導　不定時定點取締

▲▼玉里分局加派員警在重要路段執行交通疏導，採不定時定點守望，加強違規取締。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年3天228連續假期自2月28日至3月2日，花蓮縣警察局玉里分局為維持玉里、富里、卓溪三鄉鎮交通順暢，連假期間將在轄內重要路段執行交通疏導，對於轄內易肇事路口，也採不定時定點守望，針對各種違規加強執法。

連續假期玉里分局在台9線、花193縣道及往台東縣長濱鄉台30線玉長公路等重要路口，採取「分區」、「分段」等交通策略，綿密規劃交通疏導勤務；提醒用路人，如主要道路有壅塞情況，可改道行駛替代道路；若要從花75縣道往富里鄉台9線南下，可善用崙天大橋便橋，而玉里鎮往花193縣道，用路人能從樂德公路右轉行駛也能行駛高寮大橋便橋，最後玉里大橋目前仍維持單橋雙線通行，請民眾減速慢行、切勿超車，最後呼籲民眾應多善用大眾運輸工具來替代私有運具。

玉里分局表示，在此特別提醒用路人228連續假期勿有酒後駕車行為；本分局貫徹酒駕零容忍，不因連假期間而有所懈怠，請民眾勿挑戰公權力。另外也切勿有「闖紅燈、無照駕駛、危險駕車、未佩帶安全帽」等違規行為，本分局為守護南區三鄉鎮鄉親的行車安全，將持續加強宣導以及取締違規方式併行，構建南區三鄉鎮良善的交通環境。





玉里分局長黃清暉表示，返鄉過節的民眾應恪遵交通規則，並遵從警方疏導作為；在此苦口婆心提醒酒後絕對不可駕駛交通工具，請務必找代駕、親友接送或搭乘計程車返家，切勿害己又害人，切記酒駕代價之高，是可抵一輩子搭乘計程車費用。