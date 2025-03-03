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零食電商疲老闆傳跑路！妻曝創業辛酸：我要扛住家、守住公司根基

直播圈零食小天王疲老闆　與東森購物合作推嚴選商品（圖／東森購物提供）

▲嘉義知名零食電商突停業引發跳票疑雲。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

被網友封為「零食界的好市多」、「直播圈零食小天王」的疲老闆，近日卻傳出以「內部調整」為由暫停營業，又被流傳多輛大貨車連夜進出倉庫，疑似廠商搬貨抵債。疲老闆2日發布最新聲明，承諾一切訂單將照常出貨。闆娘也發出聲明，作為妻子，不只是默默支持的角色，「還有守住這個公司的根基的責任」。

疲老闆3日凌晨在IG貼出闆娘的聲明稿，「當大家在網路上評論、指指點點的時候，沒有人能真正理解，我老公在外面承受的壓力有多大」，創業是一條充滿挑戰、競爭的路，作為妻子，不僅是默默支持的角色，還有「守住這個公司的根基」的責任，「我不只是『老闆娘』，更是一個要照顧員工情緒、安排內部工作、打理家庭一切的大女人」。

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創業過程中的辛苦和委屈，讓她變得更強大，「沒有人看見那些凌晨還在討論公司的我們，沒有人知道深夜裡他皺著眉頭擔心現金流的樣子，沒有人理解他心裡那種『一旦失敗，就會連家人都會受影響』的巨大壓力；我只能咬牙撐住，因為這不只是他的夢想，也是我們的未來」。

▲▼ 。（圖／疲老闆IG）

疲老闆闆娘全文：

當大家在網路上評論、指指點點的時候，沒有人能真正理解，我老公在外面承受的壓力有多大。創業這條路，每一步都充滿挑戰，他要面對市場競爭、客戶需求、資金壓力，甚至是來自各方的質疑與不理解。而我，作為他的另一半，不只是站在他身邊，更是要站在他的身後，扛起這個家的重量，守住這個公司的根基。

我不只是「老闆娘」，更是一個要照顧員工情緒、安排內部工作、打理家裡一切的女人。我不是不辛苦，也不是沒有委屈，但這個世界並不會因為我的疲憊而變得溫柔，所以我只能讓自己更強大。當外界對我們指指點點時，沒有人看見那些凌晨還在討論公司的我們，沒有人知道深夜裡他皺著眉頭擔心現金流的樣子，沒有人理解他心裡那種「一旦失敗，就連家人都會受影響」的巨大壓力。

我只能咬牙撐住，因為這不只是他的夢想，也是我們的未來。我不是單純的依附他，而是和他一起並肩作戰的人。我不求被所有人理解，但至少希望這一路走來，能讓更多人看見我們的努力，感受到我們的堅持。如果你也在創業的路上，希望你知道，你並不孤單，而我會繼續為這個家、這個公司，還有所有相信我們的人，拼下去。

謝謝指點我們的大家，我們才能開悟成長

闆娘

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關鍵字：

零食電商停業商業創業

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