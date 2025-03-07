王大陸砸360萬閃兵告詐騙！富二代出面爆洩密　3官警涉案內幕曝

▲北市2線3星隊長誤傳個資涉洩密，2證人改列被告原因曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

藝人王大陸涉嫌教唆富二代游翔閔找黑幫毆打Uber司機，游遭收押禁見，王獲500萬元交保，檢警又發現，北市刑大2線3偵查隊長劉居榮，透過游翔閔受理王大陸被騙360萬，但將個資誤傳給游翔閔，遭新北地檢署依洩密和偽造文書諭知20萬交保，另外1名分隊長和1名小隊以證人身分約談，被檢方當庭改列被告，分別獲5萬、10萬元交保。

王大陸涉嫌教唆富二代游翔閔撂人去痛毆Uber司機，2人被依傷害罪送辦，新北院5日裁定游翔閔羈押禁見，王大陸則以500萬交保，經檢警持續追查，鎖定涉案犯嫌身份後，於5日上午兵分多路，順利在桃園、台中逮到同為24歲林姓男子、彭姓男子及李姓男子，也傳出3人是海英堂堂主「小阿俊」的小弟，小阿俊也在6日晚上主動到案說明。

但傷害案也扯出案外案，發現原來王大陸為了閃兵花了360萬給陳姓男子為首的閃兵集團，但是因為陳1月份就因毒品通緝被抓收押，導致王聯繫不上人，認為遭到詐騙，所以找上富二代好友游翔閔幫忙，游事後找北市刑大偵查隊長劉居榮報案提告，劉竟誤將查處到的陳姓通緝犯個人資料，以通訊軟體傳給游翔閔，直到劉檢視手機才發現主動告知刑大主管。

事後警政署政風室、北市刑大督察組會同搜索劉居榮辦公室，後續移往政風室進行訊問，被檢方諭知20萬元交保，當天也被帶走2名負責協助受理報案的邱姓分隊長、林姓小隊長等2名證人，也被檢察官當庭改被告諭知5萬、10萬交保，原因是2人有在查詢個資的平台使用過程中，有登載不實的疑慮。

據悉，當天游、王2人到北市刑大報案，由林、邱2人協助前置作業，負責將以王大陸提供的閃兵首腦陳姓犯嫌相關資料進行個資查詢，因為陳的全名屬於比較多人取的「菜市場名」，所以查詢個資需要比較多筆的資料，但是依照規定，查詢個資需要填寫正確案由、案類，但是為了便宜行事，2人在查詢過程中點選之前的案由進入查詢，因為便宜行事衍生出登載不實行為，導致因偽造文書改列被告。