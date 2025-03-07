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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幫藍營站台抗大罷免？　黃國昌：最大善意敞開大門

▲▼民眾黨立院黨團「獻給darling 感謝有妳」國際婦女節記者會。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨立院黨團「獻給darling 感謝有妳」國際婦女節記者會。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

大罷免潮持續延燒，目前共32席國民黨立委通過一階罷免門檻，接著進入第二階段連署程序。國民黨內部對於是否邀請民眾黨立院黨團總召黃國昌站台有不同意見，對此，黃今（7日）表示，若未來不同政黨間有相互協助的必要，「民眾黨還是會以最大的善意敞開大門」；他說，過去基隆市長謝國樑罷免案時候，他也曾清楚告訴支持者，站出來投反對票。

民眾黨今上午開「獻給darling 感謝有妳」國際婦女節快樂記者會。針對大罷免議題，黃國昌說，大罷免他的立場向來清楚，「請賴清德總統已台灣為念、以昌生為念，幹點正事，不要一天到晚在台灣搞鬥爭」。

黃國昌指出，台灣現在面臨的挑戰、需要解決的問題太多了，看看美國總統川普上台後的新政，再看看我們自己的政府一天到晚還在搞大罷免，希望賴清德總統好好想一想，這是執政黨該做的事情嗎？

「至於面對民進黨在搞的事情，民眾黨立場很清楚，要深化台灣民主、反對綠色威權。」黃國昌表示，尊重國民黨內的決策，未來在不同政黨間如果有相互合作或協助必要，「民眾黨都會以最大善意敞開大門」。

黃國昌提到，如同過去基隆市長謝國樑面對罷免時，他也曾經清楚告訴所有支持者，站出來投出反對票；黨團立委林國成、張啓楷也有到基隆幫忙，事後謝國樑市長也非常客氣打電話來致謝。對於民眾黨而言，希望台灣真正該做的事情，是解決產業、人民面對的問題。

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