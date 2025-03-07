藍白黨團三長已會面　黃國昌：優先法案7大領域有交集

▲民眾黨立院團「獻給darling 感謝有妳」國際婦女節記者會。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

立法院新會期開議，在民進黨推動大罷免情況下，朝野仍呈現對立態勢。民眾黨團總召黃國昌今（7日）證實已和國民黨團三長會面，藍白雙方針對優先法案7大領域達成共識，包括「國定假日法」草案、居住正義、「刑事訴訟法」修法等。黃強調，已經凝聚共識，大家會共同推動努力的方向。

黃國昌說，跟國民黨團三長的會面已經結束了，第一個當然就是，前兩天大家有看到，我們非常感謝國民黨的支持，讓林國成委員擔任交通委員會召委。此外，對於兩個黨團在這個會期各自提出的優先法案，我們也形成了交集部分，國民黨提的優先法案跟民眾黨提的，有交集的部分有7大領域。

黃國昌說明，7大領域包括，第一，勞工權益保障，也就是國定假日法的制定、外送員權益保障法，在這會期希望能完成。第二，有關居住正義的法案，兩個黨團有共識的部分是修正住宅法相關的規定。第三，是針對有關司法改革，要推動有關刑事訴訟法、程序基本權保障的問題。第四，希望能進一步推動，讓所有消費者在接近觀賞體育賽事跟演唱會等娛樂賽事時，娛樂稅法的廢止。這些都是兩個黨團針對有交集的部分，已經凝聚共識，大家會共同推動努力的方向。

黨團副總召張啓楷說，三長會議裡面，非常清楚定調，新的會期要推動福國利民、經濟民生法案，相對之下民進黨還在做大罷免的政治動員。因此，這次會同心協力，只要是對國人有幫助的，甚至呼籲民進黨暫停大罷免，回過頭跟民眾黨、國民黨學習。