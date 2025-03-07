普發現金1萬有譜！　藍提「稅收超徵特別條例草案」今院會付委

▲立法院會表決。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

財政部日前公布去年超徵稅收金額達5283億元，創史上新高，國民黨主張全民普發現金新台幣1萬元；行政院長卓榮泰日前也表示，政府將「朝這個方向走」。國民黨團今（7日）終於提出「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」，並於院會一讀付委審查。

國民黨團在提案說明指出，有鑑於財政部上修113年全國總稅收實徵淨額達3兆7,619億元，較預算數高出5,283億元，創下政府稅收超徵最高紀錄。另依據行政院主計總處資料所示，113年全年消費者物價指數(CPI)年增率達2.18%，111年以來已連續3年突破2％通膨警戒線，114年1月CPI更高達2.66％，顯示民生物價壓力持續攀升。

國民黨團強調，鑑於政府稅收來自人民，連年鉅額超徵稅收理應與全民共享經濟果實，還錢於民。新加坡黃循財總理2月18日也宣布，將發放包含購物券在內的多項補助措施，公民家庭接下來一年可獲得800星元的購物券(約合新台幣2萬元)；針對20歲及以下的新加坡孩童與青少年發放500星元的補助。此外，111年，全國超徵稅收5,237億元，當時的行政院院長蘇貞昌院長亦將其中的一部分超徵「還稅於民」，全民普發現金6,000元。爰擬具「稅收超徵全民共享現金發放特別條例草案」，每人發放現金一萬元，讓全體國民共享稅收超徵成果。

根據草案內容顯示，本條例辦理現金發放所需經費以特別預算方式編列。其預算編製及執行不受預算法第二十三條之限制。前項所需經費來源，以前一年度的稅收超徵數額支應。