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台積電赴美投資　產業專家出神招：以拖待變！

▲▼台積電。（圖／路透）

▲台積電。（圖／路透）

記者陳冠宇／台北報導

台積電日前宣布加碼美國千億美元投資，引發各界關注。有科技產業專家直言，此舉對台灣產業「當然是利空」，而從台積電角度來說則是有得有失，建議台積電「以拖待變」、將對美投資拖過2028年，以維持台灣在「矽盾」的戰略地位。

國立政治大學國際關係研究中心今（6）日舉行「解析2025年中共全國兩會」座談會，資深科技產業顧問陳子昂於會上提出前述建議。

陳子昂表示，川普政府此前丟出兩個風向球，一是課徵台灣晶片關稅，二是要台積電「救英特爾」。而台積電決定不與英特爾合資，而是自己獨資並擴大在美投資，最後丟掉英特爾這個大包袱，美國則得到台積電的4年1000億（美元，下同）投資。

陳子昂指出，台積電對美4年1000億元投資，再加上先前沒投資完的200多億元，加起來是1200億元，平均未來每年需投入300億元。而台積電每年資本支出約為400億元，代表未來4年只剩下100億投資台灣，使台積電的投資經營重心在美國。

▲▼陳子昂。（圖／記者陳冠宇攝）

▲資深科技產業顧問陳子昂。（圖／記者陳冠宇攝）

談到此舉對台灣的影響，陳子昂形容，「肉粽頭」走了，「整串肉粽」會跟著走，台積電投資規模非常大，台灣的設備、原物料也會跟著過去美國，這對台灣的影響當然就是產業空洞化，是台灣的利空。

不過陳子昂提到，赴美投資對台積電也有好處，即獨霸美國市場，未來將沒有競爭對手，「左擋三星、右甩英特爾」。由於台積電最主要十大客戶都在美國，獨霸美國市場後，在美營收與影響力都會增加。

只是，台積電的毛利率可能下滑，因為美國生產成本較高，包括建廠成本、供應鏈運籌成本、薪資與營運費用、研發費用、設備折舊費等，這些成本加總起來約是台灣的一倍。

陳子昂建議台積電，採取「以拖待變」戰略。他解釋，美國的建廠效率與行政效率都不好，還有缺工問題。在這種情形下，台積電可以慢慢拖過2028年，以維持台灣在矽盾的戰略地位。

▼政大國關中心「解析2025年中共全國兩會」座談會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼政大國關中心、兩會、王信賢、寇健文。（圖／記者陳冠宇攝）

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