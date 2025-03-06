國際格局面臨挑戰　台灣應留意「雅爾達會議」是否重演

▲政大國關中心「解析2025年中共全國兩會」座談會。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／台北報導

美國總統川普重返白宮之後，既有國際格局再度面臨挑戰。有學者表示，當年大國（美英蘇）於雅爾達會議劃分勢力範圍，中小國遭到犧牲；如今台灣應該留意美中是否也會進行協商及劃分勢力，讓雅爾達會議情境重演。

國立政治大學國際關係研究中心今（6）日舉行「解析2025年中共全國兩會」座談會，政大東亞所特聘教授兼國關中心主任王信賢，以及政大政治系、東亞所特聘教授寇健文出席會議，分析大陸對台政策及美中台關係。

寇健文解讀，現階段中共對台政策目標是「祖國完全統一」，而非只是「祖國統一」，這意味著北京期望兩岸達成統一後的情況，比較像是港版國安法通過之後的香港，而不是1997年回歸之初的香港。

未來大陸對台手段方面，寇健文認為將是「威嚇」與「單邊吸納」並重。他解釋，當前大陸對台「軟的一手」是所謂的「融合發展」，但實際效果是「單邊吸納」，希望台青台生到大陸就學就業、成家立業，慢慢依附於大陸的社會經濟體制內。

也因此，今年李強的政府工作報告中提及「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」，意涵即是對台進行「單邊吸納」。

▲政大政治系、東亞所特聘教授寇健文。

王信賢則認為，在大陸處理對台政策當中，美中關係是上位概念，當前美中關係未定之下，大陸對台「按下暫停鍵」。此外，今年政府工作報告涉台部分是「行禮如儀」，較值得注意的是，最近幾次涉台表述中，反獨與反干涉都放在經濟社會融合之前。

國際情勢丕變，寇健文另提到，從美烏互動、美俄談判過程中，讓他聯想到雅爾達會議，當年美國、英國、蘇聯領導人討論二戰後世界新秩序與利益分配，特徵是：大國協商合作、劃分世界勢力範圍、中小國被妥協犧牲。

當年，中華民國是雅爾達會議的犧牲者，寇健文指出，換到現在時空來看，美中（中國大陸）是大國，在美中抗衡大結構不會改變之下，台灣要留意他們會不會也有協商及對於勢力的劃分，也就是當時的場景與世界格局走向是否在今天重演。

▼政大東亞所特聘教授兼國關中心主任王信賢。