變態！公園溜滑梯內裸露下體猥褻女童　屏東男被起訴

▲谷姓男子被依強制猥褺等罪起訴 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市谷姓男子在屏東縣立運動公園溜滑梯內裸露下體，並趁機強制猥褻前往該處遊玩的女童，被民眾發現喝斥離開，被害女童家屬向屏東警分局報案，警方報請屏東地檢署指揮偵辦，將他拘提到案，訊後向法院聲押獲准，5日以涉犯刑法第234條第1項公然猥褻，以及刑法第224條之1、第222條第1項第2款對未滿14歲之女子強制猥褻罪提起公訴。

起訴書指出，谷姓男子於1月9日下午，以全身赤裸僅用1件外套覆蓋身體上半部而露出下體生殖器之方式，仰躺在不特定幼童可入內遊憩之屏東縣民公園某座洋蔥造型滑梯第3層內，當女童前往該處遊玩時，谷竟基於強制猥褻之犯意，先以一手抓住女童的腳，使其無法順利移動後，再以另一手強行觸摸女童屁股，以此方式強制猥褻女童得逞，案經女童家屬發現並報警處理。

警方到達現場時，谷男已經離開，隨後報請屏東地檢署指揮偵辦，檢察官核發拘票拘提谷到案，並於1月11日訊問被告後，向屏東地方法院聲請羈押禁見獲准，5日提起公訴。

屏東地檢署強調，本署長期致力於婦幼保護工作，陳盈錦檢察長對於性侵害犯罪防制極為重視，對於侵害婦女幼童等相關案件絕對依法嚴辦，並持續落實婦幼保護工作，積極維護民眾性自主權之法益。