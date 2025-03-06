從紙本到螢幕　元智中語系以文學素養打造獨特電玩世界

▲中語系顏樞老師授課。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學中國語文學系推動中文文學與數位科技的跨領域結合，特別與資訊傳播學系合作開設「電玩遊戲實作」課程，由中語系顏樞老師與資傳系張韶宸老師聯合授課。透過遊戲腳本創作與RPG實作，學生將文學素養與遊戲產業技術相結合，展現跨域學習的多元面貌。

課程從「遊戲腳本寫作」入門，由顏樞老師教授文學敘事技巧，培養學生的故事編寫與文本創造能力；張韶宸老師則負責數位媒體與遊戲設計實作，帶領學生學習RPG遊戲的開發技術。兩位教師攜手指導，幫助學生打造完整的遊戲世界觀、角色設定、敘事架構與互動設計，讓文字創作與數位技術相互融合。

▲學生學習RPG遊戲的開發技術。（圖／元智提供）

顏樞表示，學生運用中文表達能力與文學素養，創作具沉浸感的遊戲劇本，透過RPG Maker 平台將故事轉化為互動遊戲，讓傳統文學以全新方式呈現。張韶宸則強調，這門課程的核心目標是培養兼具遊戲開發與故事敘事能力的人才，中語系學生的文學底蘊能豐富遊戲世界觀與角色塑造，搭配資傳系的技術實作，將讓玩家在遊戲中深刻感受故事的魅力。

此外，學生還嘗試在遊戲實作中融入傳統文學元素，探索文學知識與數位媒體的創新應用，充分展現跨領域學習的價值。課程計畫於學期末舉辦發表會，讓學生相互觀摩作品、交流實作成果，展現文學與數位媒體融合的學習成效，為遊戲產業帶來更多元的敘事可能性。