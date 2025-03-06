陸委會民調：逾7成民眾支持兩岸觀光旅遊「雙邊對等」

▲陸委會。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會6日公布民調結果顯示，超過7成的民眾支持政府主張兩岸觀光旅遊要符合「雙邊對等」原則，及須先透過「小兩會」溝通好再恢復，並且不認同中國大陸主張先開放觀光旅遊，等發生問題後再溝通的作法。

陸委會表示，本次調查針對近期各界關切的兩岸觀光旅遊議題探詢民眾看法，近8成（79.8%）支持政府主張兩岸觀光要符合「雙邊對等」原則，也就是我方開放台灣觀光客組團赴大陸的同時，大陸也應開放陸客來台；7成以上支持政府為確保陸客來台觀光的穩定、公平與品質安全，主張先透過觀光「小兩會」溝通好再恢復（71.5%）；不認同陸方先開放兩岸觀光旅遊，等發生問題以後雙方再溝通（71.8%）。

陸委會指出，本次調查顯示，7成6民眾（76.6%）支持政府為防制中共對台統戰、滲透對國家安全的危害，持續推動國安法制改革；7成以上民眾（70.8%）支持政府針對現職軍公教人員全面清查是否有在中國大陸設戶籍、領用大陸護照，及申領定居證、居住證等作法。另近5成民眾認為兩岸互動交流「國家主權」（49.6%）較重要，高於「經濟利益」（30.8%）。

陸委會強調，台灣民意期待政府穩健推動兩岸交流健康有序發展及加強安全管理配套，以維護國家主權與安全利益，「兩岸觀光旅遊行穩才能致遠，政府歡迎陸客來台觀光的立場不變，希透過兩岸觀光交流促進雙方人民良性互動，並協助兩岸旅遊產業發展。」

陸委會也呼籲大陸，應正視台灣民意，儘快透過「小兩會」溝通，務實處理兩岸觀光旅遊問題，方有利於兩岸關係正向發展。

▼陸委會民調詳細數據。（圖／陸委會）



此次調查為陸委會委託全國公信力民意調查公司，在2025年2月27日至3月3日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1071份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.98%。