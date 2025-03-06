陸軍費預算破8兆元！邱垂正：對台軍事威脅越來越嚴重

▲解放軍閱兵。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸今年軍費預算高達人民幣1兆7846億元（約8兆元新台幣），是台灣軍費預算6470億元的12.5倍。對此，陸委會主委邱垂正表示，中共對台軍事威脅越來越嚴重，是台海不安的主要根源，政府將嚴正以待，強化自我防衛的能力與決心，確保國家安全、社會安定、人民福祉。

邱垂正6日上午出席台灣智庫研討會，對於大陸軍費預算持續增加，他提到，中共對台軍事威脅不是現在才開始，特別是在2022年開始，軍機軍艦擾台成為常態，對我方的威脅越來越嚴重，同時，聯合戰備警巡的密度也越來越高，都是台海不安與區域不穩定的主要根源。

▼陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



邱垂正指出，對於中共的威脅，各種複合性施壓，包含外交打壓、經濟脅迫、社會滲透，以及法律戰，一連串的認知作戰與灰色地帶侵擾，政府都會嚴正以待，做好各項準備工作，強化自我防衛的能力與決心。

邱垂正強調，政府也會做好反滲透、反統戰的作為，以確保國家安全、社會安定、人民福祉，請大家放心。

大陸近年經濟表現低迷，但並未影響到其軍費預算的增長，大陸全國人大發言人婁勤儉4日在人大記者會上表示，和平是需要實力來守護的，一個擁有強大國防的中國，才能更好捍衛國家主權與安全、發展利益，更好履行好大國國際責任義務，維護世界和平穩定。

大陸國務院在「兩會」提出的新一份「政府工作報告」中也提到，在新的一年要加快發展新質戰鬥力，貫徹新時代軍事戰略方針，構建中國特色現代軍事理論體系，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益，「各級政府要大力支持國防和軍隊建設，完善雙擁工作機制，鞏固和發展堅如磐石的軍政軍民團結。」