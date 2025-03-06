未曝光花蓮女赴港被捕　陸委會：對當事人有好處才會公開

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

花蓮兆豐農場女主管2月18日赴港被捕，陸委會雖在第一時間掌握訊息，卻一直沒有公開，直到日前外交部長林佳龍接受網路節目專訪時提及，案件才曝光。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，陸委會處理類似案件的原則，是以當事人利益為優先，除非判斷公開對當事人有好處，才會進行公開呼籲。

梁文傑6日在例行記者會上提到，陸委會早在事件發生的隔天（2月19日）就收到通報，其港處的人員也迅速向香港警方詢問情況，並在開庭聆訊時到場了解。

不過，事發的兩周多，陸委會都沒有公開此案，而是直到3月5日，外交部長林佳龍在接受網路節目專訪時提及，案件才曝光。

對於未主動公開此案，梁文傑表示，陸委會在處理類似案件時有一個原則，不管是在大陸還是香港，都是以當事人的利益為最優先，除非判斷公開對當事人有好處，才會進行公開呼籲，「所以案子雖早在2月19日就知道了，但一直沒在媒體上公開。」

▼花蓮縣政府率團赴香港參加旅遊博覽會，花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁合照。（圖／翻攝花蓮縣政府）



對於林佳龍在節目上首先公開此案，梁文傑回應，「林部長先說的部分，我只能說，我們陸委會在處理類似的案件，是有我們一貫的處理模式。」

對於會否感到被外交部「踩線」，梁文傑說，就陸委會來講，是負責類似案件的機關，所以有自己的作業方式，但這樣的消息並不會刻意對社會隱瞞，「各位記者或是隨團的人員等，都有可能把事情的消息透露出來，所以我所講的，只是我們陸委會自己的作業方式，但社會上如有報導此案，那我們也有向社會說明的義務，不會因此就把訊息隱瞞起來。」

陸委會主委邱垂正6日上午出席研討會時，也被問到是否感到被外交部「踩線」，他笑稱，「我們是不會啦！」並解釋事件已在地方上發酵，且有幾位立委關切，「陸委會都有跟委員回報協助情形，從第一天被拘捕到現在，陸委會同仁都已經啟動急難救助的相關機制，來協助家屬了解案件。」

值得注意的是，邱垂正在研討會致詞時，特別先感謝了林佳龍，他說，「感謝林部長最近發揮『總合外交』的路線，昨天關切香港的事件，今天又關切習近平政權。」

▼陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

