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旅遊業者隨傅崐萁赴港遭逮　陸委會：密切注意發展

▲▼行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨團總召傅崐萁2月赴香港，傳出同行的旅遊業者、一名陳姓女子因被控25年前在港涉犯洗錢罪，當場遭拘捕。對此，陸委會港澳蒙藏處長盧長水今（6日）說明，港處的同仁第一時間赴警署了解案情，也提供必要的行政協助；陳女在2月28日時首次透過律師提出交保覆核，但沒有獲得香港法院的同意，預計明天會第二次提出，港處會密切注意案件發展。

針對傅崐萁香港團成員、陳姓女子入境香港遭逮，行政院發言人李慧芝今主持行政院會後記者會時說，陸委會在接獲相關訊息後，也提供必要的協助，目前整個案件都在香港的司法程序中。

陸委會港澳蒙藏處長盧長水說明，關於陳姓女子的這個案子，第一時間香港辦事處接獲通報後，就啟動急難救助機制，港處的同仁第一時間就趕赴警署關懷了解案情，也提供必要的行政協助，相關的情形也即時跟家屬做聯繫通報。

盧長水提到，在2月28日的時候，第一次由律師提出覆核希望能夠交保，沒有獲得香港法院的同意，明天3月7日會有第二次提出交保覆核，港處的同仁都有到法院聆訊，提供必要的意見、掌握相關法庭訊息，及時跟家屬通報。後續會密切注意案件發展，希望當事人跟家屬提出任何需要協處的地方，會全力來協助。

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