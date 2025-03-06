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花蓮農場女主管赴港被捕　陸委會：工作很單純「難說與國安有關」

▲▼花蓮縣政府率團赴香港參加旅遊博覽會，花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁合照。（圖／翻攝花蓮縣政府）

▲花蓮縣政府率團赴香港參加旅遊博覽會，花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁合照。（圖／翻攝花蓮縣政府）

記者蔡紹堅／台北報導

花蓮兆豐農場一名女主管上月隨花蓮縣政府赴香港，參加觀光博覽會時在機場被港警拘捕。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，該名女主管在農場服務已20年，工作單純，案件很難說與國家安全有關，但目前還在偵辦，也無法得知全貌。

梁文傑6日下午在陸委會例行記者會上提到，該團是2月18日晚間抵達香港的，陸委會港處的人員是2月19日上午收到該團人員告知此案，港處的人員迅速向香港警方詢問；同時，兆豐農場也有透過管道，替女主管在香港聘請律師，而在開庭聆訊時，陸委會港處的人員也有到場聆聽。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

據了解，該名女主管已被香港法院拒絕保釋一次。梁文傑進一步指出，目前來講，女主管還沒能交保，若明天的保釋庭還是無法交保，就要等到4月18日正式開庭了。

梁文傑也透露，女主管在兆豐農場服務逾20年，處理公關還有稽核的業務，工作內容相對單純，所以此案很難說跟國家安全有關。不過，梁文傑也強調，案件還處於偵查階段，無法得知全貌，希望香港方面能盡快將案件的相關程序完成，給大家一個說明。

梁文傑坦言，陸委會在香港已經沒有正式人員，都是香港的僱員，所以在處理類似案件的時候，會受到很多限制，但在限制之下，也是努力完成國人的期待，盡量去做。

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