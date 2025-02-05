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一天打掉7.3萬劑！公費流感疫苗接種再衝高「全國僅剩9萬劑」

▲▼流感疫苗施打，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

▲流感疫苗施打，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

藝人大S染流感併發重症肺炎猝逝，引起國內流感疫苗搶打潮！消息傳出當天（3日）單日就打掉4萬劑公費流感疫苗，疾管署今（5）日公布最新數據，昨（4）日接種數再衝高，全國打了7.3萬劑疫苗，剩餘公費流感疫苗僅9萬餘劑；至於自費流感疫苗則約有40萬劑，民眾有需要可以洽詢醫療院所。

國內公費流感疫苗從去年10月開打，並於今年1月1日起開放全國年滿6個月以上民眾接種，總計採購約678萬劑的公費流感疫苗，到前（3）日為止還有剩餘約20萬劑，然而大S在日本因為流感猝逝消息一出，這三天國內出現流感疫苗瘋搶。

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台大醫院今早宣布該院公費流感疫苗已經用罄，根據疾管署最新統計，昨日（2/4）全國公費流感疫苗接種再攀高，單日接種約7.3萬劑疫苗，剩餘公費疫苗僅9萬劑。是否這兩天就會用畢，疾管署副署長曾淑慧受訪表示還要持續追蹤，目前尚無法確認，至於是否還會加購公費流感疫苗？曾則重申要看國內疫情趨勢評估。

因應這波疫苗接種潮，感染症醫學會下午由理事長張峰義、秘書長王振泰出面召開記者會，呼籲民眾要有正確的預防、治療及用藥觀念。學會也提出，由於國內65歲以上長者的流感疫苗接種率並不高，且長者接種一般流感疫苗抗體產生的高度低、持續時間又短，呼籲政府該接軌國際，將專門針對老年族群的佐劑與高劑量流感疫苗納入公費接種計畫。

曾淑慧則表示，高劑量跟加佐劑的流感疫苗要不要納入公費疫苗，仍還在進行成本效益評估分析，結果會送衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論，目前沒有具體時程。

疾管署監測顯示，今年第4周（1月19日至25日）類流感門急診就診竄升至16.2萬人次，創下近10個流感季最高，上周（1月26日至2月1日，春節期間）就診將至9.1萬人次，預期連假結束後將回升1至2周，下下周反轉。依實驗室監測資料顯示，目前社區流感病毒以A型H1N1為主，與本季接種流感疫苗株相符。

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