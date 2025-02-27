流感疫情持續延燒類流感門診高峰　網友力薦阿嬤防疫神物

▲流感疫情持續延燒，各醫院類流感門診人次更創高峰，精油是否能消毒引發網友熱議，也有不少網友推薦可滴阿嬤神物「白花油」防疫，惟醫師指出，戴口罩、勤洗手、打疫苗才能降低流感風險。（圖／翻攝自Dcard，下同）

記者林東良／台南報導

流感疫情持續延燒，各醫院類流感門診人次更創高峰，有網友在社群發文求教：「聽聞15分鐘精油可殺菌，那滴在口罩可以嗎？」，並引起網友熱議，也有不少網友推薦可滴阿嬤神物「白花油」防疫，惟醫師指出，白花油無法完全預防流感，戴口罩、勤洗手、打疫苗才能降低流感風險。

最近流感疫情持續發燒，引發各地民眾施打流感疫苗熱潮，在Dcard有網友發文指出，最近流感有點可怕，看到新聞寫只要聞15分鐘的精油可以殺毒，怎麼吸法？直接滴在口罩裡可以嗎？內文並附2020年報導連結則顯示，澳洲的大學研究發現茶樹油、桉樹油（尤加利樹），具可抵抗A型流感病毒，嗅聞15分鐘可讓95％的病毒失去活性，幾乎可清除鼻腔內的病毒。

網友PO文引發網友熱議，有人認為施打疫苗最重要，精油只能作為輔助之用；還有好幾位網友都聯想到含有尤加利的白花油，網友說「精油太濃，白花油剛剛好」，滴幾滴在口罩不僅殺菌防護雙方效果，還能提神；也有網友提到之前防疫時期也有口罩香氛扣產品，可以把精油滴在具吸油揮發性的材質香氛扣上，吸扣在口罩上，戴著就能「聞香醒腦」，認為滴白花油也是同樣道理。但也有網友持否定態度，認為此法是把白花油當安慰劑在吸？不打疫苗就去吃清冠一號！

也有網友指正說，該研究是證明霧化的茶樹、桉樹精油是對空氣中的病毒有效，但病毒一旦進入人體就會感染，聞再多精油也沒用。網紅「你家隔壁的那個藥師」表示，含有茶樹、胺葉油、尤加利等成分的精油，基本上對抗病毒有一定作用，但要注意濃度不要太高、勿長期使用，以免嗅覺疲勞。不太建議直接滴在口罩上，可以使用精油貼片，確保口罩的防禦力。對於網友提到的白花油，他認為白花油也具胺葉油、尤加利的成分，對抗病毒入侵、提高免疫力有加分，但效果非一定有效，另蠶豆症或對樟腦、精油有過敏反應族群，也要注意，更要謹慎評估。

奇美醫院中醫部莊照宇醫師表示，精油對抗病毒的效果尚不明確，反而應注重基本防疫措施，例如勤洗手、佩戴口罩、接種疫苗，才能有效降低流感感染風險。另諾羅病毒、輪狀病毒、腸病毒、鼻病毒及腺病毒等病，光是酒精乾洗手是無效的，建議使用肥皂正確濕洗手，才能有效清除病原體，達到預防效果。