今年第三周類流感患者飆14萬人　衛福部南投醫院初一至初三開設門診

▲南投醫院春節連假照常供醫療服務。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

農曆新年即將到來，衛福部南投醫院表示，1月25日至2月2日長達九天的春節連假期間照常看診，並維持廿四小時急診服務、小兒專科急診廿四小時服務及婦產科廿四小時接生服務；門診時間相關資訊已公告在該院網站首頁，民眾亦可電洽049-2231150了解相關服務內容。

另依據疾病管制署統計資料：今年第三週(1/12-1/18)類流感門急診就診超過14萬人次，為近十個流感季同期最高，疫情呈上升趨勢；南投醫院指出，由於新年親友聚會及連假期間國內外旅遊活動頻繁，疾病傳播風險相當高，因此於大年初一至初三特別開設成人及兒童的類流感門診，保障民眾在農曆春節期間的就醫權益。

院方說明，流感的主要症狀為發燒、倦怠、頭痛、肌肉痠痛、喉嚨痛、咳嗽及流鼻涕等，大部分患者經治療及休養後皆可痊癒，不過長者及具慢性疾病患者是流感重症高危險群，應特別留意健康狀況，倘若出現流感症狀應儘速就醫，降低疾病傳播及併發重症甚至死亡的風險，也提醒若尚未施打疫苗，可儘速前往接種。

中央氣象署資料亦指出，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團自小年夜起南下，各地天氣將明顯轉冷；南投醫院院長洪弘昌提醒民眾注意保暖及留意自身健康狀況，在聚會、出遊時應落實做好手部衛生與咳嗽禮節，打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，如於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議戴口罩維護自身健康，以降低疾病傳播風險。