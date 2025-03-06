美感教育扎根！新北大鵬國小攝影展登場　 用影像記錄家鄉點滴

▲遠鄉閃閃照亮北海岸！大鵬國小攝影計畫成果展，孩子用鏡頭記錄家鄉故事。（圖／新北市大鵬國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區大鵬國小參與文曄教育基金會為期1年的「遠鄉閃閃－文曄校園攝影計畫」，經過1年的學習，孩子們累積豐富的作品，並從中精選30張以校園與社區為主題的攝影作品，於即日起至3月24日在臺大醫院金山分院藝廊展出。這不僅是孩子們學習成果的展現，更是他們用鏡頭記錄家鄉故事的真摯表達。誠摯邀請北海岸鄉親一同前來欣賞，為這群小小攝影師們加油打氣！

萬里大鵬國小在112學年度參與文曄教育基金會「遠鄉閃閃－文曄校園攝影計畫」。該計畫以主題式教學為核心，跨域整合各學科，透過攝影關懷陪伴偏鄉的孩子，為他們帶來美感教育、建立自信，並讓他們更親近家鄉的生活環境。經過1年的學習，孩子們累積許多作品。「遠鄉閃閃攝影深耕計畫」的志工老師們來自各行各業，包括退休小學老師、專業攝影師、社工、設計師、護理師、自由接案者、文創工作者，以及教育相關科系的學生等。

▲新北大鵬國小攝影計畫成果展，即日起至3月24日在臺大醫院金山分院藝廊展出。

為了讓志工能關照到每個孩子，並維護上課品質，攝影計畫一開始就設定每班學生人數在15到20位之間。112學年度時，大鵬國小實施混齡教學的五、六年級學生加起來剛好15人。攝影志工採取一對三、一對二，甚至是一對一的深度教導與陪伴，在一整年中穩定陪伴該組的孩子。因此，志工們不僅在技術上成為導師，更在陪伴與品格教育上與孩子們建立了深厚的友誼。

12年國教課程強調美感與創新，而攝影課程引導學生進行體驗、省思、實踐與創新等學習活動，確實帶給學生正向面對生活美感與創意的多樣性表現。透過攝影經驗分享及照片賞析，學生們學會同理、尊重並欣賞他人對生活問題所展現的創意與美感。

▲學童用鏡頭展現創意與自信。



在微距攝影課程中，學生們近距離觀察人事物。信安說：「一開始以為攝影沒多好玩，但透過攝影鏡頭才發現小花、靜物的細微組織。」承尉則分享：「拍到了舞獅的同學飄浮在空中的畫面，很驚奇自己抓到鏡頭的瞬間精采。」每位學生都充滿自信地與同學及師長們分享自己的攝影成功經驗。

攝影的基本構圖之一是「框框」，框起重點，不多不少剛剛好，這不僅是一個標的，也是一項學習目標。框起重點，不多不少剛剛好，放在攝影中，也是一種藝術美感。攝影課程透過團體協作拍攝人像，讓學生學習人際溝通與表達，並以不同觀點看待生活經驗或問題，進而以正向的態度及表達方式，共同尋求突破與創意解決。

▲大鵬國小校長許聰顯燦爛微笑被學童補抓瞬間畫面。

力銘說：「框框構圖是一種縮小藥水，能把很多的照片變小，讓照片變得更漂亮又可愛。」明郁則認為：「框框是人生的開始，框住生活的美好時刻，框住難忘的回憶。」透過攝影課程，學生們在開放、多元的學習情境中，豐富了資訊選擇及人際互動，探索生活的變化，落實美感、創新與生活實踐。

大鵬國小校長許聰顯表示，這次的攝影展對大鵬國小而言，是許多良善的因緣匯集在一起。除了最重要的文曄教育基金會走入偏鄉執行攝影課程計畫外，還有法鼓山社會大學協助登記場地檔期、臺大醫院金山分院同仁協助布展。此外，瑞芳工業區的和光工業股份有限公司也贊助了作品輸出的經費。

許聰顯說，這些良善的因緣，讓孩子們開啟了另一雙眼睛，觀察自己的家鄉和學校，並用相機帶領我們看見北海岸之美。透過孩子的努力，師長與同學的回饋，孩子們不斷累積小小的成功經驗，相信他們未來能活出更精彩的人生。