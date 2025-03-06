中國怒喊關稅戰「奉陪到底」　美防長回嗆：已準備好開戰

▲赫格塞斯表示，美國已經準備好與中國開戰。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

中國外交部日前表示，美國若執意打關稅戰，或是任何形式的戰爭，中方將奉陪到底，而美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）回應，美國已經準備好與中國開戰，「想要和平，就必須做好戰爭準備。」

赫格塞斯5日接受《福斯新聞》訪問時指出，美國必須展現實力才能確保安全，且已經準備好應對任何形式的戰爭，「想要和平，就必須做好戰爭準備，這就是為什麼我們要重建軍隊，重新確立嚇阻能力與戰士精神，這個世界充滿危險，許多崛起中的強權與我們擁有截然不同的意識形態。」

NEW: Defense Secretary Pete Hegseth says US is ‘prepared’ to go to war with China over tariff threats pic.twitter.com/WOjuTahA7C — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 5, 2025

赫格塞斯說，「他們（中國）正在快速增加國防預算、發展現代化技術，他們想取代美國的地位，如果我們要嚇阻與中國或其他國家的戰爭，就必須展現力量。」

赫格塞斯的強硬發言，來自於中國4日晚間的警告。當時中國外交部發言人林劍發表聲明表示，「美方如果別有所圖，執意打關稅戰、貿易戰或者別的什麼戰，中方將奉陪到底。」

儘管如此，赫格塞斯仍強調，川普與中國國家主席習近平之間關係良好，並表示美國仍將持續推動歷史性的和平與機會，「作為國防部長，我的職責就是確保我們已做好準備，我們需要足夠的國防預算、軍事能力、武器裝備，以及在印太地區的戰略布局，這是我們當前的重點核心。」

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