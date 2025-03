中國怒喊關稅戰「奉陪到底」　美防長回嗆：已準備好開戰

▲赫格塞斯表示,美國已經準備好與中國開戰。(圖/路透)

記者張方瑀/綜合報導

中國外交部日前表示,美國若執意打關稅戰,或是任何形式的戰爭,中方將奉陪到底,而美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)回應,美國已經準備好與中國開戰,「想要和平,就必須做好戰爭準備。」

赫格塞斯5日接受《福斯新聞》訪問時指出,美國必須展現實力才能確保安全,且已經準備好應對任何形式的戰爭,「想要和平,就必須做好戰爭準備,這就是為什麼我們要重建軍隊,重新確立嚇阻能力與戰士精神,這個世界充滿危險,許多崛起中的強權與我們擁有截然不同的意識形態。」

NEW: Defense Secretary Pete Hegseth says US is ‘prepared’ to go to war with China over tariff threats pic.twitter.com/WOjuTahA7C