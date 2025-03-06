川普最快周四下令「廢除美國教育部」　將簽行政命令

▲川普曾提及希望解散教育部，據信相關命令自上任以來就在籌備。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普預計最快當地6日就會簽署行政命令，廢除教育部。這項行政命令草案指示教育部長採取必要措施，遵循法律允許的最大範圍，協助廢除教育部。

華爾街日報、福斯新聞指出，據信這項命令自川普上任以來就在籌備，川普曾提及希望解散教育部，稱教育部辜負學生期望。美國教育部約有4500名員工，是內閣級別機構之中規模最小的一個，如今正向大多數員工提供2.5萬美元（約新台幣82萬元）的獎勵金，鼓勵職員辭職或是退休。

另據聯邦新聞網（Federal News Network）取得的備忘錄草案，教育部即將通知職員關於川普將簽署廢除教育部的行政命令，相關人員正準備解散機構，重新分配其職能。

這份備忘錄內容涵蓋：

•確定部門有哪些職能、計畫、辦公室並非法定要求，加以廢除

•這次重組影響員工、預算、報告等，未來數月將確定如何以延遲干擾最小化的狀態完成工作

•川普將責成教育部制定計畫，重新分配其職能，以便由其他機構更加有效管理

•這項計畫會為國會提供一份滿足總統與美國人民期望的路線圖

•川普行政行動減少教育部在教育方面的作用

•廢除官僚機構會讓我們在追求目標過程獲得自由，而非限制，消除繁文縟節與官僚障礙將使父母能夠為孩子做出更好的教育選擇

上述備忘錄內容與新任教育部長麥克馬洪（Linda McMahon）對員工的談話內容如出一轍。麥克馬洪認為，有效地把教育監督權轉移至各州，將意味著地方社區能擁有更多自主權，「川普總統認為應該要廢除華府的官僚機構，這樣才能把教育回歸各州，這才是教育的本源，我全心全意地支持並同意這一任務」。