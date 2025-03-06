　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普最快周四下令「廢除美國教育部」　將簽行政命令

▲▼美國總統川普第二任期上任後，首次召開內閣會議。（圖／路透）

▲川普曾提及希望解散教育部，據信相關命令自上任以來就在籌備。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普預計最快當地6日就會簽署行政命令，廢除教育部。這項行政命令草案指示教育部長採取必要措施，遵循法律允許的最大範圍，協助廢除教育部。

華爾街日報、福斯新聞指出，據信這項命令自川普上任以來就在籌備，川普曾提及希望解散教育部，稱教育部辜負學生期望。美國教育部約有4500名員工，是內閣級別機構之中規模最小的一個，如今正向大多數員工提供2.5萬美元（約新台幣82萬元）的獎勵金，鼓勵職員辭職或是退休。

另據聯邦新聞網（Federal News Network）取得的備忘錄草案，教育部即將通知職員關於川普將簽署廢除教育部的行政命令，相關人員正準備解散機構，重新分配其職能。

這份備忘錄內容涵蓋：
•確定部門有哪些職能、計畫、辦公室並非法定要求，加以廢除
•這次重組影響員工、預算、報告等，未來數月將確定如何以延遲干擾最小化的狀態完成工作
•川普將責成教育部制定計畫，重新分配其職能，以便由其他機構更加有效管理
•這項計畫會為國會提供一份滿足總統與美國人民期望的路線圖
•川普行政行動減少教育部在教育方面的作用
•廢除官僚機構會讓我們在追求目標過程獲得自由，而非限制，消除繁文縟節與官僚障礙將使父母能夠為孩子做出更好的教育選擇

上述備忘錄內容與新任教育部長麥克馬洪（Linda McMahon）對員工的談話內容如出一轍。麥克馬洪認為，有效地把教育監督權轉移至各州，將意味著地方社區能擁有更多自主權，「川普總統認為應該要廢除華府的官僚機構，這樣才能把教育回歸各州，這才是教育的本源，我全心全意地支持並同意這一任務」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 1 9917 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
手搖飲「半糖竟不是5分」　醫曝真相！網傻：以為1分糖很少
王大陸案外案！「模範警官」涉洩密　升隊長人事令喊卡
KID不藏了！滑雪夥伴「竟是日綜藝天王」千人朝聖：太扯
台中幼兒園主任私刑！櫃門夾幼童小手　遭火速停聘
女遭10大酷刑凌虐慘死　李威夫妻在場吆喝
王大陸案外案！　北市刑大3人遭帶回調查
王大陸出事「倒楣鬼是他」！6作品精準踩雷　出道12年歸零

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本新幹線行駛到一半「列車脫鉤分離」　車上載642乘客

台積電害熊本人無法看醫生？地價飆漲、醫院藥局紛撤出

川普2.0來襲！日經：「台美關係」不會切斷　但風險與壓力驟升

中國留學生「迷姦60女」還拍性愛片！警方登門逮捕　落網畫面曝

快訊／南韓重大車禍！　計程車撞牆「至少3死」2重傷

美喊卡軍援、情報分享　烏克蘭恐今夏前「耗盡美援彈藥」

馬克宏警告歐洲：俄羅斯侵略不分國界　「誰相信會止步烏克蘭？」

美國恢復對烏軍援有望？　美白宮國安顧問曝「須達2條件」

中國怒喊關稅戰「奉陪到底」　美防長回嗆：已準備好開戰

豐田汽車零件供應商「爆炸」！屋頂瞬間遭炸飛　員工1死2傷

Uber司機遭嗆畫面曝光！王大陸怒比中指離開

【新竹風又贏了】桌椅：我獨自退場

【這老人坐的】要年輕女讓座！白髮翁嗆：你白讀書

女兒抓周來回撿起警槍！警察父母當場大崩潰XD

馬路驚見50公斤史詩級 #巨蟒　女壓到慘摔車！超扯畫面曝

車位被重機停滿！轎車硬插並排　騎士提醒反被嗆：擋到你了嗎？

劉亮佐.趙小僑全家合體！愛女萌翻全場　劉子銓寵妹「仗著可愛的臉做壞事XD」

張震、張翰送別母親…三鞠躬致謝　「媽媽喜歡熱鬧，你們來很好」

#台中 和平降下驚人 #冰雹 ！ #中橫便道 車隊進隧道避險

張凌赫為戲學中醫　把出金靖喜脈嚇歪

日本新幹線行駛到一半「列車脫鉤分離」　車上載642乘客

台積電害熊本人無法看醫生？地價飆漲、醫院藥局紛撤出

川普2.0來襲！日經：「台美關係」不會切斷　但風險與壓力驟升

中國留學生「迷姦60女」還拍性愛片！警方登門逮捕　落網畫面曝

快訊／南韓重大車禍！　計程車撞牆「至少3死」2重傷

美喊卡軍援、情報分享　烏克蘭恐今夏前「耗盡美援彈藥」

馬克宏警告歐洲：俄羅斯侵略不分國界　「誰相信會止步烏克蘭？」

美國恢復對烏軍援有望？　美白宮國安顧問曝「須達2條件」

中國怒喊關稅戰「奉陪到底」　美防長回嗆：已準備好開戰

豐田汽車零件供應商「爆炸」！屋頂瞬間遭炸飛　員工1死2傷

剛柔並濟！中四警局婦女節手作「鋼鐵之花」展堅毅精神

熟悉的哈登回來了？離開火箭後首次轟50分　再1場追平Kobe紀錄

美感教育扎根！新北大鵬國小攝影展登場　 用影像記錄家鄉點滴

手搖飲「半糖竟不是5分糖」　醫曝真相！網傻：以為1分糖很少

吳申梅太大方！　東京大手筆為楊繡惠慶生…竟出糗

30歲港男星「兼職打工」5工作　只當藝人錢不夠養活自己：生活好難

宵夜吃「鹹酥雞」好罪惡？搭配「3食物」降低罪惡感

杜絕脅迫打假球　行政院修「運彩條例」最重可關10年

張五岳：美中台邏輯大變　陸必運用台灣議題

成醫參加美國拉斯維加斯醫療資訊暨管理系統展會　聚焦醫療AI與數據應用優化

【新竹風又贏了】桌椅：我獨自退場

國際熱門新聞

4女5男學生出遊失蹤　高速公路旁找到9屍體

川普玩真的　將下令廢除美國教育部

冰棒拆開驚見「冷凍小蛇」　恐怖照片曝

即／美韓軍演意外！戰鬥機「誤擊」毀民宅7傷

「全裸軟禁」同居男害慘死！日惡女殘暴行徑曝

即／美韓軍演砲彈波及民宅　南韓空軍認了！

男嬰出生7天割包皮　醫失誤只能整根切掉

中國留學生恐迷姦60名女性　拍下1660小時影片

即／美韓軍演爆意外！砲彈擊落「波及民宅」

美「加墨關稅」豁免1個月　美股收紅近500點

OnlyFans女星炫富被搶　逼交6億加密貨幣

中國留學生迷姦60女　落網畫面曝光

美國防部長嗆：已準備好與中國開戰

川普發死亡警告　要求哈瑪斯立刻釋放人質

更多熱門

相關新聞

X光發現發光物　男把2千萬鑽石吞下肚

X光發現發光物　男把2千萬鑽石吞下肚

美國佛州一名竊賊假裝顧客，進入當地蒂芙尼(Tiffany & Co.)商店後，偷走兩副總價值約769,500美元（約台幣2527萬元）的鑽石耳環，然而當他在路上被交警攔查時，身上到處卻找不到鑽石蹤跡，直到使用X光檢測才找到已被吞入肚中的鑽石。

中菲行2月營收年增34％　AI需求穩、中國電商貨量放緩

中菲行2月營收年增34％　AI需求穩、中國電商貨量放緩

川普旅行禁令回歸　這2國禁入境美國

川普旅行禁令回歸　這2國禁入境美國

獲大學獎學金卻如同文盲　她怒告高中母校

獲大學獎學金卻如同文盲　她怒告高中母校

「希望川普把你驅逐出境」　女房仲被開除

「希望川普把你驅逐出境」　女房仲被開除

關鍵字：

教育部川普行政命令北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

台北101遭雷擊！　震撼畫面登外媒

前妻變炮友！網笑：二手傢俱翻新很少見

館長SWAG首戰「硬不起來」原因曝

西門町驚見男屍！42歲創意日料店老闆躺地亡

4女5男學生出遊失蹤　高速公路旁找到9屍體

知名電商平台網站突關閉！民眾儲值金拿不回

即／台中「第五市場」深夜惡火！消防急灌救

快訊／屏東台電核三廠火警！恐怖濃煙狂竄

神級「長沙花魁」爆紅！接客價碼曝光

飯後「做1事」能控糖！　醫認證：根本且有效

核三廠兩座冷卻水塔起火 現場搶救畫面曝

日料店1男陳屍廁所　死者竟是餐廳老闆

雨神再臨！　下波「全台溼3天」時間曝

雄中畢旅「2小時新竹殺到101」　巨城出絕招！萬人噴笑

更多

最夯影音

更多

Uber司機遭嗆畫面曝光！王大陸怒比中指離開

【新竹風又贏了】桌椅：我獨自退場

【這老人坐的】要年輕女讓座！白髮翁嗆：你白讀書

女兒抓周來回撿起警槍！警察父母當場大崩潰XD

馬路驚見50公斤史詩級 #巨蟒　女壓到慘摔車！超扯畫面曝

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面