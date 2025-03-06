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台積電佈局全球前提是根留台灣　卓榮泰：台灣越被看見就越安全

▲▼台積電。（圖／路透）

▲台積電加碼在美投資引發全球關注。（圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

台積電日前在白宮宣布加碼在美國投資千億，引發外界擔憂產業遭掏空、台積電變美積電等。對此，行政院長卓榮泰今（6日）在院會表示，台積電佈局全世界的前提是根留台灣，最先進的廠房、研發中心都在台灣，政府除了會協助產能跟先進技術根留台灣外，當台積電擴大佈局全世界、跟國際合作的時候，政府一定會當台積電的後盾，讓所有國人引以為傲的公司，以台灣為本再向世界出發。

針對台積電全球佈局，卓榮泰今（6日）在院會喊話，最近台灣非常驕傲的護國神山台積電，在世界矚目之下做了全球佈局的重要宣布，「我們認為台灣的實力向國際延伸是一項好事，台灣的實力能夠以台灣為本向世界發展，這是國家根本之道」。

卓榮泰提到，過去一段時間他與副院長、秘書長、經濟部長以及國發會主委，都與產業界進行頻繁接觸，也充分了解到產業根留台灣、向世界發展的重要性。

卓榮泰說，政府期待台灣必須要保持關鍵技術的地位，台灣在世界產業鏈的地位也必須要全力維護，因此民間產業對於世界的佈局政府都充分了解，也掌握到各方訊息，並且給予適當的協助，藉此將台灣的力量向世界延伸，建造民主的產業供應鏈，「這是台灣的利益也是全世界共同的利益」。

「大家會問台積電在台灣的各項計劃會有什麼影響跟改變？」卓榮泰說，其實台積電也再次強調，在台灣的投資計劃不會變，對於日本的投資計劃也會持續進行。而在台灣的部分，扣除尚未公布的計劃，台積電目前新增加與規劃中有9座先進製程廠房，包括新竹1座、高雄5座都是最先進的2奈米廠房；另外，規劃中的還有台中1座1.4奈米、新竹2座1.4奈米廠房；先進封裝CoWoS也有3個廠，包括嘉義跟台南。

卓榮泰強調，台積電佈局全世界的前提是根留台灣，不僅把台灣作為最先進廠房的所在地，更重要的還有全球研發中心就在台灣，台灣就是整個世界科技晶片製造的最重要基地。

另外，卓榮泰也根據民間機構的調查表示，2035年台積電在台灣的產能比重依然會高達80%，在其他國家仍處於初期建廠階段。卓強調，台積電就是台灣的台積電，而且是以台灣為核心、向世界佈局的台積電，政府除了會協助產能跟先進技術根留台灣外，當台積電擴大佈局全世界、跟國際合作的時候，政府一定會當台積電的後盾，讓所有國人引以為傲的公司，以台灣為本再向世界出發。

卓榮泰提到，台灣有更多的中小企業協力廠商也會有往國際發展的方向，政府的中小企業振興方案中，有一項重點就是協助打開國際以及國內通路，請各部會積極協助。此外，國內廠商和世界大廠會在台灣各地做更積極的規劃與投資，也請求地方政府要發揮高效率，發揮整體國家的戰力。

卓榮泰喊話，中央地方充分合作，公私部門全力協助，讓台灣在世界的關鍵地位與日俱增，台灣越被世界看見、台灣就越安全。

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