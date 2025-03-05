擔任政協遭陸委會開罰　曾瀞漪首談心情：手握命運相信自己的抉擇

▲ 台聯界別大陸全國政協委員、鳳凰衛視《金石財經》節目主持人曾瀞漪。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

香港鳳凰衛視知名女主持人曾瀞漪出生在台灣，因擁有大陸港區政協委員身份，被陸委會判定涉違反兩岸條例，遭到裁處新台幣50萬元罰鍰。事隔兩年多，曾瀞漪今（5）日首次面對媒體回應此事。她指出，雖然被處罰無法回台，家人依然安好，並且鼓勵台灣青年來大陸走走看看，自己的路自己走，不要受到民進黨阻攔干擾，未來掌握在自己手裡。

大陸全國兩會（政協、人大）昨天正式登場，全國政協委員今天5日下午依照界別召開團組會議，台聯界別大陸全國政協委員，今日出席人員有全國台聯會長楊毅周、全國台聯副會長鄭平、前國台辦副主任陳元豐、鳳凰衛視知名女主持人曾瀞漪等人。

針對2023年被陸委會開罰50萬台幣事件，曾瀞漪會後「首次」接受媒體訪問。她指出，事件發生後家人依然安好，沒有因為回不去台灣，或者被某個單位處罰，與家人依然保持暢通的交流溝通。

經歷這件事之後，她也表示，「對於我做法或想法，那是我的抉擇，非常相信我的抉擇是有益於兩岸人民和台灣的同胞走向更好的未來。」她也希望幫助更多台灣年輕人看到真正的世界，不要因為民進黨對信息的扭曲和阻攔，讓年輕人世界觀變得狹隘。

談及我方教育部「封殺」大陸三所高校和「國防七子」，禁止台灣高校與其交流。曾瀞漪指出「腳長在自己的路上，腦袋長在自己的頭上」，現在也有很多方法可以了解大陸發展，不要被某些環境限制，「一切無礙，只要有心走出來，一切都阻擋不了。」

記者問及，「如何讓台灣年輕人走出來看看，彼此借鑒互鑒互學？」曾瀞漪也反問，「台灣的年輕人你快樂嗎？還是對未來有很多的不確定性，還是想探索更大、更好的空間？」

她也指出，「近期DeepSeek、《哪吒2》或者《黑神話悟空》，你們是否理解那些大陸年輕人背後付出努力，可以用那麼多年一起完成一件事情，如果這就是年輕人敢闖的精神，為什麼你不跟大陸多交流？可以開拓眼界，增加未來無窮的可能。」

最後，曾瀞漪說，別讓別人加諸的意識形態賭上自己一輩子，多走出來看看，命運掌握在自己手中，自己創造未來，打開自己的世界，不要被他人妨礙。

台聯界別大陸全國政協委員、鳳凰衛視《金石財經》節目主持人曾瀞漪出生於台灣，1969年出生，畢業於福州大學大眾傳播系，曾任新聞主播、TVBS記者。1997年加入香港鳳凰衛視，成為鳳凰衛視第一女記者。

中共中央台辦2023年4月7日宣布對我駐美代表蕭美琴及遠景基金會、亞洲自由民主聯盟實施制裁，範圍涵蓋家屬、金主及關聯企業。當天，陸委會發出聲明稿點名中共第14屆全國政協委員曾瀞漪，因涉違反兩岸條例第33條第2項規定，案經內政部查處，已於3月27日依條例第90條第3項規定裁處新台幣50萬元罰鍰。

陸委會聲明稿指出，中共各級政治協商會議制度組織屬兩岸條例第33條第2項公告禁止之政治性機關(構)、團體，臺灣人民依法不得擔任職務或為其成員。中共憲法及相關法律明文規定政治協商會議之角色、定位及職責，與臺灣的自由民主體制無法相容。