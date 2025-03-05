　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

擔任政協遭陸委會開罰　曾瀞漪首談心情：手握命運相信自己的抉擇

▲▼ 台聯政協委員、2025兩會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 台聯界別大陸全國政協委員、鳳凰衛視《金石財經》節目主持人曾瀞漪。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

香港鳳凰衛視知名女主持人曾瀞漪出生在台灣，因擁有大陸港區政協委員身份，被陸委會判定涉違反兩岸條例，遭到裁處新台幣50萬元罰鍰。事隔兩年多，曾瀞漪今（5）日首次面對媒體回應此事。她指出，雖然被處罰無法回台，家人依然安好，並且鼓勵台灣青年來大陸走走看看，自己的路自己走，不要受到民進黨阻攔干擾，未來掌握在自己手裡。

大陸全國兩會（政協、人大）昨天正式登場，全國政協委員今天5日下午依照界別召開團組會議，台聯界別大陸全國政協委員，今日出席人員有全國台聯會長楊毅周、全國台聯副會長鄭平、前國台辦副主任陳元豐、鳳凰衛視知名女主持人曾瀞漪等人。

針對2023年被陸委會開罰50萬台幣事件，曾瀞漪會後「首次」接受媒體訪問。她指出，事件發生後家人依然安好，沒有因為回不去台灣，或者被某個單位處罰，與家人依然保持暢通的交流溝通。

經歷這件事之後，她也表示，「對於我做法或想法，那是我的抉擇，非常相信我的抉擇是有益於兩岸人民和台灣的同胞走向更好的未來。」她也希望幫助更多台灣年輕人看到真正的世界，不要因為民進黨對信息的扭曲和阻攔，讓年輕人世界觀變得狹隘。

談及我方教育部「封殺」大陸三所高校和「國防七子」，禁止台灣高校與其交流。曾瀞漪指出「腳長在自己的路上，腦袋長在自己的頭上」，現在也有很多方法可以了解大陸發展，不要被某些環境限制，「一切無礙，只要有心走出來，一切都阻擋不了。」

記者問及，「如何讓台灣年輕人走出來看看，彼此借鑒互鑒互學？」曾瀞漪也反問，「台灣的年輕人你快樂嗎？還是對未來有很多的不確定性，還是想探索更大、更好的空間？」

她也指出，「近期DeepSeek、《哪吒2》或者《黑神話悟空》，你們是否理解那些大陸年輕人背後付出努力，可以用那麼多年一起完成一件事情，如果這就是年輕人敢闖的精神，為什麼你不跟大陸多交流？可以開拓眼界，增加未來無窮的可能。」

最後，曾瀞漪說，別讓別人加諸的意識形態賭上自己一輩子，多走出來看看，命運掌握在自己手中，自己創造未來，打開自己的世界，不要被他人妨礙。

台聯界別大陸全國政協委員、鳳凰衛視《金石財經》節目主持人曾瀞漪出生於台灣，1969年出生，畢業於福州大學大眾傳播系，曾任新聞主播、TVBS記者。1997年加入香港鳳凰衛視，成為鳳凰衛視第一女記者。

中共中央台辦2023年4月7日宣布對我駐美代表蕭美琴及遠景基金會、亞洲自由民主聯盟實施制裁，範圍涵蓋家屬、金主及關聯企業。當天，陸委會發出聲明稿點名中共第14屆全國政協委員曾瀞漪，因涉違反兩岸條例第33條第2項規定，案經內政部查處，已於3月27日依條例第90條第3項規定裁處新台幣50萬元罰鍰。

陸委會聲明稿指出，中共各級政治協商會議制度組織屬兩岸條例第33條第2項公告禁止之政治性機關(構)、團體，臺灣人民依法不得擔任職務或為其成員。中共憲法及相關法律明文規定政治協商會議之角色、定位及職責，與臺灣的自由民主體制無法相容。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 1 8078 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／21:27台南楠西區規模5.2「極淺層地震」　最大震度
快訊／南部有感地震　6縣市預估震度三級以上
快訊／萬華住戶報警「廁所被反鎖」　破門驚見1男屍
《木曜》陳百祥認「私下只聯絡3成員」　親揭遭泱泱惹怒飆罵內幕
飯後「做1事」能控糖減肥！　醫認證：根本且有效
快訊／高雄嚴重車禍！轎車突「衝撞整排機車」　傷亡不明
快訊／北市萬華大規模停電「7607戶陷黑暗」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

黑絲「長沙花魁」接客！40男排隊塞滿小巷　鄰居氣到報警

擔任政協遭陸委會開罰　曾瀞漪首談心情：手握命運相信自己的抉擇

甄子丹、靳東「超驚訝」王大陸犯法　直言：犯法肯定受法律制裁

傅崐萁訪港團員被捕　陸委會證實涉及「刑事案件」

香港2月PMI為49跌破榮枯線　商業環境惡化

男子一個月「染4次髮慘變大禿頭」　他嚇傻：10天頭髮快掉光

李強報告涉港澳部分　首提深化國際交往合作

陸經濟目標出現「左右」二字　分析：為不確定性預留空間

大陸軍費成長逾7％　陸委會：不會在壓力下屈服

黃金又漲！杭州一銀樓「連續5天0成交」　店長嘆：整夜失眠

雙北凌晨狂下冰雹！民眾見超大顆狂喊超扯

薔薔認愛「極光下擁吻」 男方甜喊：老婆＞＜

當邊荷律被粉絲求婚　反應太可愛了吧～

自豪「七次」激戰1小時　館長陳之漢:我很大R

#台中 和平降下驚人 #冰雹 ！ #中橫便道 車隊進隧道避險

欠4千萬！ #遠東航空 飛機被查封...機鼻貼封條　再不繳清就拍賣

【泰格與雪兒】吃不下去了

晨運婦遭撞不治！肇事駕駛：看見人閃避不及 #台中

#王大陸 又出事！機場接機嫌車太爛　下重手涉殺人未遂移送

【垃圾車爆炸！】清潔員講述身上著火曝驚險瞬間…原因竟是瓦斯罐

黑絲「長沙花魁」接客！40男排隊塞滿小巷　鄰居氣到報警

擔任政協遭陸委會開罰　曾瀞漪首談心情：手握命運相信自己的抉擇

甄子丹、靳東「超驚訝」王大陸犯法　直言：犯法肯定受法律制裁

傅崐萁訪港團員被捕　陸委會證實涉及「刑事案件」

香港2月PMI為49跌破榮枯線　商業環境惡化

男子一個月「染4次髮慘變大禿頭」　他嚇傻：10天頭髮快掉光

李強報告涉港澳部分　首提深化國際交往合作

陸經濟目標出現「左右」二字　分析：為不確定性預留空間

大陸軍費成長逾7％　陸委會：不會在壓力下屈服

黃金又漲！杭州一銀樓「連續5天0成交」　店長嘆：整夜失眠

快訊／21:27台南楠西區規模5.2「極淺層地震」　最大震度4級

黑絲「長沙花魁」接客！40男排隊塞滿小巷　鄰居氣到報警

快訊／高雄嚴重車禍！轎車突衝對向「連撞13車」　8人傷送醫

快訊／台灣南部21：27有感地震　6縣市預估震度三級以上

午後暴雨...男子受困惠蓀林場九仙溪沙洲　消防隊花3小時救出

新北寵物友善再升級！永和綠寶石寵物公園圍籬全面翻新

快訊／仁愛鄉山區連日大雨道路泥濘　奧萬大森林遊樂區休園至3／7

王大陸涉教唆尋仇　3煞收指令痛毆司機「拍片回報」吃紅3萬6

快訊／萬華住戶報警「廁所被反鎖」　破門驚見1男屍

伯爵獨家宮廷式雕刻飾紋美出新高度　珠寶錶配酒紅琺瑯迷人

#王大陸 又出事！機場接機嫌車太爛　下重手涉殺人未遂移送

大陸熱門新聞

王大陸「撂人毆司機」　陸網傻：別回來了

美歌手廣州演唱...驚傳有妹子暈倒！竟慘遭集體撿屍

甄子丹、靳東「超驚訝」王大陸犯法

快訊／陸2025對台「軟硬兩手」更分明　

婚禮中大螢幕突放不雅照　新人崩潰怒告

iPhone13陸跌至「半價」！銷量暴增10倍

他狂嗑花生瓜子長巨乳！女網：現在吃來得及嗎

恐止步Top7？《哪吒2》成首部破20億美元亞洲電影

陸2025軍費1兆7846.65億人民幣 連10年維持個位數增長

對美組合拳！　陸同時發布出口管制管控名單、不可靠實體清單

楊毅周：不排除兩岸有驚濤駭浪時刻

傅崐萁訪港團員被捕　陸委會證實涉及「刑事案件」

美國送還大陸41件流失文物　橫跨新石器時代至清代

陸今年GDP目標「5%左右」　未調降也未提高

更多熱門

相關新聞

傅崐萁訪港團員被捕　陸委會證實涉及「刑事案件」

傅崐萁訪港團員被捕　陸委會證實涉及「刑事案件」

國民黨立法院黨團總召傅崐萁與其妻、花蓮縣長徐榛蔚日前率團赴香港，傳出團員中有一人入境時被抓。陸委會今（5）日下午證實消息，並指這位人士被香港警方指控「涉及刑事案件」，目前案件在香港司法程序中。

大陸軍費成長逾7％　陸委會：不會在壓力下屈服

大陸軍費成長逾7％　陸委會：不會在壓力下屈服

陸人大有13名台灣省代表　陸委會：皆不具台灣人民身分

陸人大有13名台灣省代表　陸委會：皆不具台灣人民身分

公務員須具結無中國身分　翁曉玲槓陸委會

公務員須具結無中國身分　翁曉玲槓陸委會

查公務員「領陸證件」　陸委會：全體須遵守

查公務員「領陸證件」　陸委會：全體須遵守

關鍵字：

曾瀞漪陸委會

讀者迴響

熱門新聞

4女5男學生出遊失蹤　高速公路旁找到9屍體

即／囂張畫面曝！王大陸「怒比司機中指」

直擊黃子佼孟耿如一家三口現身！

前職棒球星遭爆性侵！女球迷淚控全說了

即／台中28歲女陳屍文心森林公園

「始祖級泡麵」回歸！一票老饕淚喊：兒時記憶

台灣將對決大谷翔平！中國經典賽慘淘汰　中華隊確定與日本同組

LINE一人群組「收回訊息」超煩！大神曝1招

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

名醫江坤俊轉院！病人爆量「下午1點看到10點」

前職棒球星認了有拍私密片　反控遭誘惑敲詐

王大陸疑被「富二代打手」騙了　司機11個月沒報警有3疑點

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」

陳致遠轉行「工地做工」畫面曝

黃宏軒「穩交大7歲荳荳3年」爆同居

更多

最夯影音

更多

雙北凌晨狂下冰雹！民眾見超大顆狂喊超扯

薔薔認愛「極光下擁吻」 男方甜喊：老婆＞＜

當邊荷律被粉絲求婚　反應太可愛了吧～

自豪「七次」激戰1小時　館長陳之漢:我很大R

#台中 和平降下驚人 #冰雹 ！ #中橫便道 車隊進隧道避險

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面