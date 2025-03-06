花蓮農場女主管赴港被捕　邱垂正證實：目前尚未交保

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

花蓮兆豐農場一名女主管2月下旬隨花蓮縣政府赴香港參加觀光博覽會時被捕。陸委會主委邱垂正6日證實此事，並強調陸委會第一時間就掌握情況，並很快啟動急難救助的機制，也與關切此案的立委回報協助的情況，「希望港府能儘速對外說明案情，避免再度傷害台港民間交流。」

邱垂正6日上午出席台灣智庫研討會，被問到兆豐農場女主管在香港被捕的案件，他提到，陸委會同仁第一時間就掌握了，有一名花蓮鄉親隨著花蓮縣政府赴香港參加觀光博覽會，一入境就遭到香港警方拘捕，留置至今。

邱垂正說，他們所委任的律師告訴他們，警方是以違反香港刑法的理由進行拘捕，經過法院的聆訊，目前還沒有交保，「我們會持續關注這個案子，也提供必要協助。」

邱垂正強調，台灣各界都非常關注此案，希望香港有關部門，能夠在完成相關法定程序後，儘速對外說明案情，同時也保障這位國人的司法人權，避免再度傷害台港民間交流，「對於這些案件，陸委會包括駐港同仁都會持續關切，並提供必要協助。」

傳出同樣前往香港參加博覽會的立委傅崐萁未通報此案件，邱垂正表示，「這件事是另外一個林委員（民眾黨立委林憶君）有跟我們講。」

對於此案是否涉及陸港的國家安全法，邱垂正說，據了解，目前拘捕的原因是與刑法有關洗錢的罪名，沒有國家安全方面的事由，但還是要由港方來說明情況。

另外，此案並非由陸委會主動公開，而是外交部長林佳龍在網路節目上提及才曝光，對於是否感到被「踩線」，邱垂正笑稱「我們是不會啦！」並強調事件已經在地方上發酵，且有幾位立委關切，「陸委會都有跟委員回報協助的情形，從第一天被拘捕到現在，陸委會同仁都已經啟動急難救助的相關機制，來協助家屬了解案件。」

值得注意的是，在研討會致詞時，邱垂正特別先感謝了林佳龍，他說，「感謝林部長最近發揮『總合外交』的路線，昨天關切香港的事件，今天又關切習近平政權。」