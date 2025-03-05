　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸軍費成長逾7％　陸委會：不會在壓力下屈服

▲▼大陸委員會,陸委會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲陸委會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

大陸國務院總理李強今（5）日發表的政府工作報告顯示，大陸今年國防預算成長7.2％，軍費將比台灣高出12.5倍。陸委會表示，政府不會在壓力下屈服，會持續密切關注中共軍事動態，並再次呼籲北京當局與我民選政府溝通對話，共同承擔台海及區域和平穩定的責任。

據這份「政府工作報告」，大陸國防預算成長7.2％，自2022年以來，連續4年增幅超過7％。2025年大陸軍費高達1兆7846.65億元人民幣，較台灣2025年國防預算6470億元新台幣高出12.5倍。

媒體就該議題進行詢問，陸委會回應，中共近年持續擴編國防預算，提升軍備戰力，積極對外軍事擴張，除對台施加日復一日的軍、機艦侵擾，並頻繁在台海周邊進行「聯合戰備警巡」。

陸委會續指，中共上個星期更進一步違反國際慣例，在越南、紐澳外海等區域進行射擊訓練，並在高屏外海無預警劃設操演區，嚴重影響國際航運安全，升高台海及區域緊張情勢，引發國際社會高度關注。

▲解放軍雙航母編隊首次實施實戰化演練。（圖／翻攝央視）

▲共軍雙航母編隊實施實戰化演練。（資料照／翻攝央視）

陸委會還強調，政府捍衛國家主權與安全的決心堅定，不會在壓力下屈服，會持續密切關注中共軍事動態，並妥慎應處。

陸委會也再次呼籲北京當局理性克制，與我民選政府溝通對話，化解分歧，共同承擔台海及區域和平穩定的責任，勿採取損人不利己的軍事挑釁作為。

另外，這份「政府工作報告」涉台部分稱，「堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展。完善促進兩岸經濟文化交流合作機制和政策，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業」。

對此，陸委會僅表示，這部分的內容與去年雷同，並無特殊變化，政府將持續關注中共「兩會」期間相關動態。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
553 3 8762 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
比特犬「誤開車窗」飛撲撕咬騎士　動保處曝涉案犬隻現狀
董座爆走砍死技術長　賴清德曾親參訪表揚
快訊／董座砍死技術長！　公司背景曝光
快訊／談離職董座砍人！　技術長宣告不治
快訊／新北自小客摔落大排「4輪朝天卡水裡」　32歲男命危
北市警出大包！性騷案被害女個資寄給加害人
快訊／信義區大樓19F開會爆砍人！　1人無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國留學生「迷姦10女」罪名成立　英國法官：刑期將會非常長

28歲女子跳繩1個月瘦10kg…卻「爆肺」　醫警告：4類人應注意

美菲自導自演南海鬧劇　王毅：「棋子變棄子」侵權挑釁自食其果

傅崐萁團員涉詐赴港遭捕　港人大代表：「個別事件」若沒違法沒問題

預算遭砍　海基會：高層凍薪、臨時人員「遇缺不補」

Manus存在「套殼」爭議　專家：技術門檻沒那麼高

陸外長稱台灣「中國台灣省」　陸委會：意圖矮化中華民國主權地位

爆紅卻被檢舉涉「加密貨幣詐騙」！　Manus官方X帳號被凍結

美防長撂話「做好開戰準備」　陸外交部回擊：無論冷熱戰都打不贏

兩會觀察／沒翻譯！外媒「說中文」增多　克服封閉體制「讀懂中國」

【打頭陣抽中籤王！】23支僅1支海軍陸戰隊竟然幸運抽中XD

【這老人坐的】要年輕女讓座！白髮翁嗆：你白讀書

料理狂人巧遇安成宰　網友：好像我休假遇到主管XD

#小阿俊 逃亡畫面曝　探望懷孕女友落網

【收編過程全紀錄】露營遇流浪貓主動撒嬌＞＜！

【泰格與雪兒】前任的界線

典典寶寶說劉亮佐是美人魚XDD

#竹聯幫主 #黃少岑 火化！白衣女禮生站整排　家屬親友齊聚送最後一程

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

吳宗憲護女再提Sandy遭造謠　她平靜回應：小孩難哄比較委屈

中國留學生「迷姦10女」罪名成立　英國法官：刑期將會非常長

28歲女子跳繩1個月瘦10kg…卻「爆肺」　醫警告：4類人應注意

美菲自導自演南海鬧劇　王毅：「棋子變棄子」侵權挑釁自食其果

傅崐萁團員涉詐赴港遭捕　港人大代表：「個別事件」若沒違法沒問題

預算遭砍　海基會：高層凍薪、臨時人員「遇缺不補」

Manus存在「套殼」爭議　專家：技術門檻沒那麼高

陸外長稱台灣「中國台灣省」　陸委會：意圖矮化中華民國主權地位

爆紅卻被檢舉涉「加密貨幣詐騙」！　Manus官方X帳號被凍結

美防長撂話「做好開戰準備」　陸外交部回擊：無論冷熱戰都打不贏

兩會觀察／沒翻譯！外媒「說中文」增多　克服封閉體制「讀懂中國」

桃園風光躍上日本鐵道　彩繪列車看見拉拉山等27個景點

台積電宅慘了？ 　帥過頭點名4縣市「現在就賣」！

台東社區驚見「2公尺大蛇」　民眾嚇壞急向警求救

日本網購跨境搶市！台灣是第二大用戶群　本土電商全通路策略應戰

法官張軒豪下班酒駕被判刑　監院通過彈劾：嚴重損及司法形象

中國留學生「迷姦10女」罪名成立　英國法官：刑期將會非常長

外資連9賣超台股！金融股淪提款機　7 檔列居前十大

閃靈宣布參戰大港開唱！　「2超大咖歌手」竟要去當DJ

瑞里紫藤花季來了！必去景觀咖啡4選　賞花+瀑布美景一次滿足

台東警刑大肅毒鍥而不捨　溯源查獲改造長槍

【這老人坐的】要年輕女讓座！白髮翁嗆：你白讀書

大陸熱門新聞

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

網傳「長沙花魁」爆紅　揭祕「玉蘭路蛋炒飯」兩百有找！老司機都懂

快訊／王毅：台灣地區在聯合國唯一稱謂是中國台灣省

奧客站桌上往火鍋噴尿！海底撈氣炸報警

神級「長沙花魁」爆紅！接客價碼曝光

陸男子被騙至柬埔寨押上車載走 「一挑四」跳車逃生影片曝　

高層大洗牌！「大潤發」正式易主

黑絲「長沙花魁」影片曝光！　掀AI合成陰謀論

比DeepSeek還實用的「Manus」封測邀請碼遭瘋搶 二手價炒到20萬　

「中國台灣省」衝爆微博熱搜第1…陸網嗨翻

美防長撂話「做好開戰準備」 陸外交部回擊：無論冷熱戰都打不贏

民調：逾7成民眾支持兩岸觀光「雙邊對等」

湖北男一覺醒來上半身佈滿「鞭刑」痕跡 醫一看：都是香菇惹的禍

踩線團赴台「卡關」　上海市長龔正微笑不語

更多熱門

相關新聞

李強報告涉台內容　學者：盼推政策框限兩岸交流

李強報告涉台內容　學者：盼推政策框限兩岸交流

大陸全國人大今（5）日早上開幕，大陸國務院總理李強作政府工作報告。對於涉台部分，學者分析，中美關係未定之下，內容難有創新，不過大陸希望推出更多政策與制度，去框限兩岸之間的交流，以落實融合發展。

解讀李強「工作報告」涉台重點　

解讀李強「工作報告」涉台重點　

陸2025政府工作報告500字重點摘要 拚CPI漲幅2％...大力發展AI

陸2025政府工作報告500字重點摘要 拚CPI漲幅2％...大力發展AI

陸2025年赤字率上調至4%　30年來最高水平

陸2025年赤字率上調至4%　30年來最高水平

高科技須「自立自強」　李強：推進「人工智能＋」

高科技須「自立自強」　李強：推進「人工智能＋」

關鍵字：

兩會軍費陸委會政府工作報告李強

讀者迴響

熱門新聞

台大學者示警「台積電跌破500」：魏哲家必須下台道歉

巴西克德國搶下門票　明年經典賽參賽隊伍出爐

抓到尪「下身失蹤」和小三車震　畫面爆紅

大S 4.6億豪宅「每月須還百萬房貸」

普發現金1萬有譜！　藍提「稅收超徵特別條例草案」今院會付委

女乘客美到「被機師告白」！

王大陸被爆「靠爸」使喚人買便當

Stanley召回2款保溫杯　台灣消費者也能換

一票人退坑Threads！過來人揭主因：整個歪掉

即／侵害「女人大律師」著作權　陳沂被起訴

即／北市環球世貿大樓驚傳砍人　2男開會中亮刀1命危

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

比特犬開窗咬人　騎士等紅燈遭殃

薔薔開撕NanaQ「還原拍片內幕」

侯佩岑「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」

更多

最夯影音

更多

【打頭陣抽中籤王！】23支僅1支海軍陸戰隊竟然幸運抽中XD

【這老人坐的】要年輕女讓座！白髮翁嗆：你白讀書

料理狂人巧遇安成宰　網友：好像我休假遇到主管XD

#小阿俊 逃亡畫面曝　探望懷孕女友落網

【收編過程全紀錄】露營遇流浪貓主動撒嬌＞＜！

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面