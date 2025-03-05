大陸軍費成長逾7％　陸委會：不會在壓力下屈服

▲陸委會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

大陸國務院總理李強今（5）日發表的政府工作報告顯示，大陸今年國防預算成長7.2％，軍費將比台灣高出12.5倍。陸委會表示，政府不會在壓力下屈服，會持續密切關注中共軍事動態，並再次呼籲北京當局與我民選政府溝通對話，共同承擔台海及區域和平穩定的責任。

據這份「政府工作報告」，大陸國防預算成長7.2％，自2022年以來，連續4年增幅超過7％。2025年大陸軍費高達1兆7846.65億元人民幣，較台灣2025年國防預算6470億元新台幣高出12.5倍。

媒體就該議題進行詢問，陸委會回應，中共近年持續擴編國防預算，提升軍備戰力，積極對外軍事擴張，除對台施加日復一日的軍、機艦侵擾，並頻繁在台海周邊進行「聯合戰備警巡」。

陸委會續指，中共上個星期更進一步違反國際慣例，在越南、紐澳外海等區域進行射擊訓練，並在高屏外海無預警劃設操演區，嚴重影響國際航運安全，升高台海及區域緊張情勢，引發國際社會高度關注。

▲共軍雙航母編隊實施實戰化演練。（資料照／翻攝央視）

陸委會還強調，政府捍衛國家主權與安全的決心堅定，不會在壓力下屈服，會持續密切關注中共軍事動態，並妥慎應處。

陸委會也再次呼籲北京當局理性克制，與我民選政府溝通對話，化解分歧，共同承擔台海及區域和平穩定的責任，勿採取損人不利己的軍事挑釁作為。

另外，這份「政府工作報告」涉台部分稱，「堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展。完善促進兩岸經濟文化交流合作機制和政策，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業」。

對此，陸委會僅表示，這部分的內容與去年雷同，並無特殊變化，政府將持續關注中共「兩會」期間相關動態。